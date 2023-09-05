Fransa’da tesettür krizi büyüyor

Fransa'da Danıştay'a taşınan devlet okullarında "abaya" yasağı sonrası bugün çok sayıda öğrenci okullara alınmadı. Cumhurbaşkanı Macron ise yasağı savunarak okullarda "tek tip" kıyafet uygulamasına sıcak baktığını söyledi.

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Fransa’da öğrenciler 4 Eylül’de başlayan yeni eğitim öğretim yılına abaya yasağının gölgesinde girdi.

Eğitim Bakanı Gabriel Attal, 300'e yakın öğrencinin okula abaya ile geldiğini duyurdu. Attal, uyarılmalarının ardından öğrencilerin yarısından fazlasının abayalarını çıkardığını, 67’sinin ise yasağa uymadığı için evlerine gönderildiğini açıkladı.

Ülkenin güneydoğusundaki şehirlerden Avignon’daki Frederic Mistral Lisesi önüne, giriş kontrollerini sağlamak üzere güvenlik güçlerinin sevk edilmesi tepki topladı.

Laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümeti tarafından yeni eğitim-öğretim döneminde okullarda abaya ve benzeri kıyafetlerin giyilmesine yasak getirilmiş, yasak kararı Müslüman hakları için mücadele eden ADM Derneği tarafından temel özgürlüklere aykırı olduğu gerekçesiyle Danıştay’a taşınmıştı.

Fransa’da yasağa tepkiler sürerken, Paris’teki Maurice Utrillo Lisesi öğretmenleri yayınladıkları bildiri ile yarından itibaren greve gideceklerini açıkladı. Öğretmenler, abaya ve benzeri kıyafetler giyen öğrencileri “damgalamayı” reddettikleri için okula girişte kıyafet kontrolü yapmayacaklarını bildirdi.

MACRON’DAN SAVUNMA

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise, bazı çevrelerce “İslam karşıtı” bulunan ve temel özgürlükleri kısıtladığı gerekçesiyle tartışmalara neden olan abaya yasağının kimseyi “etiketlemek” için olmadığını savundu.

Genç YouTuber Hugo Decrypte’nun Tiktok kanalından yayınladığı programa katılan Cumhurbaşkanı Macron, Fransa toplumunda “Cumhuriyete ve laikliğe meydan okuyan” ve “dini kötüye kullanan” bir azınlık ile yaşadıklarını, bu durumun bazen “çok kötü” sonuçları olduğunu belirtti.

2020 yılında tarih öğretmeni Samuel Paty’nin öldürülmesine işaret eden Macron, okullarda “tek tip” kıyafet uygulamasının denenmesine sıcak baktığını ifade etti. (AJANSLAR)