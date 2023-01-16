Fransa’daki grevler nükleer enerji üretimini etkileyebilir

Fransa'da emeklilik reformu karşıtı grevler nükleer enerji üretimini etkileyebilir

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Fransız basınına göre, CGT Madencilik ve Enerji Sendikası (FNME-CGT) Genel Sekreteri Sebastien Menesplier, emeklilik reformunu destekleyen seçilmiş siyasileri önce ikna etmeye çalışacaklarına değinerek, “Onlarla konuşacağız ve sonra eğer iş dünyasını anlamıyorlarsa düzenleyebileceğimiz (elektrik) kesintilerle onları hedef alacağız.” ifadesini kullandı.

Menesplier, “Grevler olursa (nükleer) reaktörler yeniden devreye sokulmaz. Reaktörler yeniden devreye sokulmazsa belki (enerji) üretim kapasitesi eksikliği olabilir.” diyerek sorumluluğu tamamen üstlendiklerine ifade etti.

FNME-CGT sendikası 19 Ocak itibarıyla grev çağrısında bulundu.

EMEKLİLİK REFORMU

Başbakan Elisabeth Borne, 10 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun içeriğini açıklamıştı.

Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede 1 Eylül’den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030’da 64’e çıkarılacağını belirten Borne, 2027’de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl boyunca prim ödeme şartı olacağını kaydetmişti.

Açıklamanın ardından sendikalar, emeklilik reformuna karşı 19 Ocak’ta grev ve protesto duyurusu yapmıştı. (AA)