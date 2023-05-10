Abone Ol

Fransa’dan Wagner hamlesi: Terör örgütü listesine dahil edilecek

Fransa Parlamentosu, Wagner'in terör örgütü olarak tanınması için Avrupa Birliği'ne (AB) çağrıda bulundu.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Fransa’dan Wagner hamlesi: Terör örgütü listesine dahil edilecek

Fransa Parlamentosu’ndan yapılan açıklamada, “9 Mayıs Salı günü Meclis, Fransa ve Avrupa Birliği’ni özel askeri grup Wagner’i terör örgütleri listesine dahil etmeye çağıran karar önergesini oybirliğiyle kabul etti” denildi.

WAGNER GRUBU

Bazı kaynaklarca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putinin fiili özel ordusu olarak görülen paramiliter grup Wagner, birçok ülkede Rus hükümeti ile çalışıyor.

PMC Wagner olarak da bilinen Wagner Grubu, Ukrayna başta olmak üzere Suriye, Libya, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Mali’deki savaşlarda görev yaptı.

Rusya'da panik... Kremlin'e drone saldırısı: Putin'e suikast girişimiİlginizi ÇekebilirRusya'da panik... Kremlin'e drone saldırısı: Putin'e suikast girişimiRus paralı askerlerin başı: Ölüyoruz, mühimmat gönderinİlginizi ÇekebilirRus paralı askerlerin başı: Ölüyoruz, mühimmat gönderin

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam