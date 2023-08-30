Fransız bakandan ‘üstsüz kadın gazeteci’ gafı

Fransa'da "Hiçbir kadın gazeteci benimle röportaja üstsüz gelmedi" diyen Adalet Bakanı Eric Dupont-Moretti'ye tepki yağıyor.

Sozcu.com.tr

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Fransa Adalet Bakanı Eric Dupont-Moretti, aşırı sıcak olduğu gerekçesiyle üstsüz gezen bir kadının teşhircilikten hüküm giymesinin ardından yaptığı yorumla tepki topladı.

Euronews Türkçe’nin haberine göre Dupont-Moretti, pazartesi günü olayın yaşandığı Aurillac kentinde düzenlediği basın toplantısında, “Bugüne kadar hiçbir kadın gazeteci benimle röportaj yapmaya üstsüz gelmedi. Hava sıcak değil miydi?” ifadelerini kullandı.

Bakanın sözleri “uygunsuz” ve “cinsiyetçi” bulunarak eleştiriye yol açtı. Basın sendikaları bakanın ifadeleri çok sayıda gazeteci, kameraman ve editörün önünde sarf ettiğini belirtti ve cinsiyetçi yorumlarının “şaka bile olsa kabul edilemez” olduğunu vurgulayarak kınadı.

KADIN ÖRGÜTLERİNDEN TEPKİ

Dupont-Moretti’nin sözcüsü ise, bakanın “her türlü cinsel ve cinsiyetçi şiddete karşı mücadele etme konusundaki tam kararlılığına” atıfta bulunarak, “Bakan, sözlerinin bağlamından koparılarak kendisine ait olmayan niyetler atfedilmesinden üzüntü duymaktadır” açıklamasında bulundu.

Ancak sözcünün açıklamaları eleştirileri hafifletmeye yetmedi. Kadınlar Vakfı Başkanı Anne-Cécile Mailfert “Ne incelik. Ne belagat. Ne yiğitlik. Ne adam ama. Ne bakan ama!” diyerek açıklamalarla dalga geçti.

TARTIŞMA YARATAN ‘TEŞHİRCİLİK’ SUÇLAMASI

Fransa’nın orta kesimlerinde yer alan Aurillac’ta Marina adlı bir kadın, kentte üstsüz şekilde yürüyerek dolaşmış ve bu davranışını “havanın aşırı sıcak olmasına” bağlayarak erkekler gibi “yarı çıplak” dolaşmak istediğini belirmişti.

Ancak Marina’nın teşhircilikten hüküm giymesi, kentte kadınların tepkisine yol açtı. Kararı protesto etmek isteyen birçoğu üstsüz kadınlardan oluşan kalabalık bir grup hafta sonu hükmün verildiği mahkeme önünde Fransız bayrağı yaktı. Bir grup da mahkeme binasından içeri girerek yangın çıkardı.

Bakan Dupont-Moretti, mahkeme salonuna verilen zararı değerlendirmek üzere kentte bulunuyordu.