Fransız ebeveynlere kötü haber: Çocuklarının fotoğraflarını paylaşamayacaklar

Çocuklarının fotoğraflarını paylaşarak sosyal medyada beğeni toplamaya çalışan ebeveynleri, artık Fransa parlamentosu yasayla sınırlandırabilir.

Sozcu.com.tr

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Başkan Macron hükümeti tarafından desteklenen özel yasa tasarısı, özellikle çocuklarını paylaşarak beğeni, takipçi ve hatta para kazanan ebeveyn fenomenleri hedefliyor.

Fransız ebeveynlerin yarısından fazlası çocuklarının fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıyor. Her on kişiden dokuzu çocukları beş yaşın altındayken paylaşımlar yapıyor. Bir ankete göre de ortalama bir çocuğun 13 yaşından önce sosyal medyada 1.300 kez fotoğrafı paylaşılıyor.

Milletvekili Bruno Studer, ebeveynlerin küçük çocuklarını teşhir ettiğine ve genellikle onları aşağılamaya maruz bıraktığına dair şikayetlere cevaben yasa tasarısını masaya yatırdıklarını belirtti. TikTok, Instagram ve diğer platformlarda, bazı Fransız küçük çocuklar, ebeveynleri yüzünden binlerce takipçiye sahipler.

GENÇLER PAYLAŞIMLARDAN RAHATSIZ

Studer, ebeveynlerin paylaşımlarının daha sonra kötü niyetli kişiler tarafından sosyal medyadan alınarak kullanıldığını da belirtirken ebeveynler tarafından yüklenen görüntülerin, gençleri rahatsız ettiğini de sözlerine ekledi.

Yasa, reşit olmayanların mahremiyetini güçlendirmeyi amaçlıyor. Tasarının önsözünde, çocuğun yaşına ve olgunluk derecesine göre görüntülerini yayınlama kararına dahil edilmesi gerektiği belirtiliyor.

Çocuklardan sorumlu bakan Charlotte Caubel da yasayı destekledi: “Ailelerin, ciddi şekilde suistimal etmeleri halinde, çocukların resimleri üzerindeki haklarını kullanmalarını askıya alabiliriz. Örneğin; onların fotoğraflarını kullanarak kendi profillerini popülerleştirmek ve para kazanmak gibi.”

Ayrıca yasanın destekleyicilerinden bazıları da önerilen yasanın yeterince ileri gitmediğini söylüyor.

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