Fransız haber ajansı Cumhuriyet’in 100’üncü yılı kutlamalarını böyle duyurdu

Fransız haber ajansı AFP, Türkiye'de Cumhuriyet'in yüzüncü yıl kutlamaları ile ilgili dikkat çekici tespitlerde bulundu.

Sozcu.com.tr

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Fransız haber ajansı AFP, Cumhuriyet’in yüzüncü yılı kutlamalarıyla ilgili kapsamlı bir haber yayınladı. İngilizce olarak hazırlanan haberde, “Türkiye, 100’üncü yılını Gazze savaşının gölgesinde kutluyor” başlığı kullanıldı. Haberde, “Türkiye, Osmanlı sonrası cumhuriyet olarak kuruluşunun yüzüncü yılını Pazar günü, İsrail’in Gazze’de Hamas ile giderek tırmandırdığı savaşın gölgesinde, biraz sönük geçen kutlamalarla kutluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hem laik cumhuriyetin kurucusunu onurlandıran hem de 2002’den bu yana Türkiye’yi yöneten İslami kökenli partinin başarısını ön plana çıkaran gün boyu sürecek etkinliklerin merkezinde yer alacak” hatırlatması yapıldı.

Erdoğan ve Mustafa Kemal Atatürk’ün modern Türkiye’nin “ufuk açıcı figürleri” olduğunu belirten AFP, Atatürk’ün Osmanlı İmparatorluğu’nun kalıntılarından yeni bir ulus inşa ettiğine dikkat çekti. Haberde, “Türkiye, dini devlet kurumlarından çıkaran ve sayısız etnik gruptan modern yeni bir kimlik oluşturmaya çalışan Batı’ya dönük bir ulus olarak kuruldu. NATO’nun gururlu bir üyesi oldu ve Orta Doğu’da demokratik umutların da merkezi oldu” yorumuna yer verildi.

“ERDOĞAN LAİK GELENEKLERİN SINIRLARINI TEST ETTİ”

Haberde, “Atatürk’ün ezici çoğunluğu Müslüman olan bu ulusu sosyal ve jeopolitik açıdan dönüştürmesi, Türk siyasetinde bugüne kadar ağırlığını hissettiren bölünmeler yarattı” denildi.

Fransız ajansın haberinin devamında ise Erdoğan, muhafazakar Adalet ve Kalkınma Partisi’ni (AKP) Atatürk’ün kurduğu solcu Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) karşı iktidara taşırken bu bölünmelerden yararlandı. Geçtiğimiz on yılın çoğunu Türkiye’nin laik geleneklerinin sınırlarını ve Batı ile olan bağlarını test ederek geçirdi” yorumu yapıldı.

“DİKKAT, TÜRKİYE’NİN DOĞUM GÜNÜ PARTİSİNDEN UZAKLAŞTI”

29 Ekim’deki kutlamaların Erdoğan’ın İsrail’e karşı sert saldırılarının karşısında gölgelendiğini belirten AFP, “Türk devlet televizyonu da Gazze’deki endişe verici insanlık trajedisi nedeniyle konser ve diğer şenliklerin yayınını durdurdu. Erdoğan’ın hayatı boyunca Filistinlilerin haklarını savunması, onu Müslüman dünyanın büyük bir bölümünde bir kahramana dönüştürdü” yorumu yapıldı. Haberde, Erdoğan’ın açıklamaları sonrasında İsrail’in diplomatlarını Türkiye’den çıkardığı da aktarıldı.

Analizde, “Giderek büyüyen diplomatik kriz, dikkati Türkiye’nin doğum günü partisinden Erdoğan’ın küresel ilişkileri ele almasına çekti. Türkiye, Batılı müttefikleriyle zorlu süreçler geçirdi” hatırlatması yapıldı.

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