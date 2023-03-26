Fransız medyasından Muharrem İnce yorumu: Kavgacı bozguncu

Fransız haber ajansı AFP, seçim atmosferine giren Türkiye'deki gelişmelerle ilgili dikkat çekici bir analiz hazırladı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye’de 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketleri sonrasında seçim atmosferine girilmeye başlandı… Dünyanın farklı bölgelerinden birçok medya kuruluşu Türkiye’de yaşanan seçim süreci ile ilgili gelişmeleri ve analizleri anbean aktarırken, dikkat çekici bir analiz ise cumhurbaşkanlığına aday olduğunu duyuran Muharrem İnce’den geldi.

Fransız haber ajansı AFP’nin analizinde, Muharrem İnce’nin 2018’deki seçimlerdeki performansı son dönemdeki hamleleri incelenirken dikkat çekici yorumlar da yer aldı. “Kavgacı bozguncu Türkiye’deki seçim yarışına giriyor” başlığının kullanıldığı haberde “Türkiye’nin üst düzey siyasetçileri Mayıs ayındaki seçim için iki tarafa ayrıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyenler ve onun 20 yıllık iktidarını bitirmeyi hedefleyerek birleşen blok. Ve bir de Muharrem İnce yarışa dahil oldu” ifadesi kullanıldı.

“RAHATSIZLIK YARATTI”

2018’deki seçimlerde oyların yüzde 30.6’sını alan İnce’nin daha sonra ortadan kaybolduğuna dikkat çekilirken, “İnce’nin yenilgisi sonrasında çok şey oldu. Altı siyasi parti Erdoğan karşıtı ittifak kurdu ve 14 Mayıs’ta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu seçtiler. HDP de Kılıçdaroğlu’na dışarıdan destek vereceğinin sinyalini verdi” denildi.

Haberde, Millet İttifakı’nın daha önce olmadığı kadar Erdoğan’ı zorlayabileceği belirtilirken İnce’nin adaylığının Erdoğan’ın rakipleri için rahatsızlık yarattığı da öne sürüldü. AFP’ye konuşan uzmanlar İnce’nin CHP ve İyi Parti’den oy alarak seçimi ikinci tura taşıyabileceğini dile getirdi.

“İNCE’NİN ‘ADAM KAZANDI’ MESAJI KABAYDI”

2018’deki seçimlerde CHP’nin İnce’yi seçtiğini ve İnce’nin mitinglerdeki konuşmalarının Erdoğan’ı anımsattığı hatırlatılırken, “Beklentiler yüksekti fakat hayal kırıklığı çok derin oldu. Saatlerce sessiz kalan İnce yenilgisini bir gazeteciye ‘Adam kazandı’ diye mesaj atarak kabul etti” yorumuna da yer verildi. İnce’nin yenilgiyi bu şekilde açıklamasını AFP, “Kaba” olarak yorumlarken bu süreçten sonra İnce’ye desteğin de azaldığına vurgu yapıldı.

İnce’nin seçim sürecinden sonra Kılıçdaroğlu’nun karşısında CHP liderliği için yarıştığına da dikkat çekilirken bunda da başarısız olduğu belirtildi.

İlginizi Çekebilir Bloomberg'den seçim analizi: Erdoğan'ın şansı azaldı

İlginizi Çekebilir Wall Street Journal'dan deprem, seçim ve muhalefet analizi: Erdoğan için bir test

İlginizi Çekebilir Bloomberg Türkiye'deki seçimleri analiz etti: Altılı Masa ve Erdoğan hakkında çarpıcı yorum

İlginizi Çekebilir Bloomberg'den çarpıcı seçim analizi: Erdoğan, depremzedelere hesap vermeli