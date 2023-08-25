Frontex’e ait insansız hava aracı Akdeniz’de denize düştü
Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Teşkilatı’na (FRONTEX) ait insansız hava aracının Akdeniz’de denize düştüğü belirtildi.
Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Teşkilatı'na (FRONTEX) ait heron tipi drone henüz bilinmeyen bir nedenle hızla irtifa kaybederek denize düştü.
FRONTEX tarafından hizmete sunulan İnsansız Hava Aracı (İHA) tipi HERON 1’in LS’ye ilk operasyonel uçuşu 8 Temmuz 2022’de üssünün bulunduğu Girit’in Tympaki kentinde gerçekleşmişti. Akdeniz ve Ege'de operasyonel uçuşlar gerçekleştirip çoğunlukla göç olayları ile ilgili bilgileri merkeze aktarmaktaydı.