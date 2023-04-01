Fuhuş çetesi ifşa olan eski kick boksçu Andrew Tate’in davasında sürpriz gelişme

Fuhuş çetesi kurma ve tecavüz suçlamalarıyla Romanya’da tutuklanan ABD’li sosyal medya fenomeni ve eski kick boksçu Andrew Tate hakkında devam eden soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

Sozcu.com.tr

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İnsan ticareti, tecavüz ve organize suç örgütü kurma suçlamalarıyla aralık ayından bu yana Romanya'da tutuklu bulunan ABD'li sosyal medya fenomeni ve eski kick boksçu Andrew Tate, mahkemenin “ev hapsi” kararı sonrası cezaevinden çıktı.

Cinsiyetçi açıklamaları nedeniyle büyük tartışma yaratan, aşırı sağın sevdiği bir isme dönüşen ve ABD'de 2022’de Google’un ismi en çok aranan kişisi olan Tate'in Romanya'da bir fuhuş şebekesi kurduğu ortaya çıkmıştı. Erkek kardeşi ve kadın yardımcılarıyla beraber Romanya'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Tate'in genç kadınlara cinsel saldırıda bulunarak tecavüz ettiği belirtilmişti.

Tate'e yardım eden iki kadının da şebekenin kaçırdığı kadınları esir olarak tuttuğu, alıkonulan kadınlara zorla pornografik filmler çektirildiği kaydedilmişti.

EV HAPSİ KARARI

Yaklaşık yüz milyon dolarlık fuhuş çetesinin yargılandığı dava tüm dünyada büyük ses getirirken, süreçle ilgili dün önemli bir gelişme yaşandı.

Romanya mahkemesi, savcıların Tate'i cezaevinde tutma talebini reddederek ünlü ismin ev hapsine alınmasına karar verdi. Avukatları, cezaevinden çıkan Tate, kardeşi Tristan ve diğer iki kadın zanlının evden izinsiz çıkamayacaklarını ve görgü tanıklarıyla görüşemeyeceklerini söyledi.

Tristan Tate de kardeşiyle cezaevinden çıkarken gazetecilere “Eve gidiyoruz” dedi. Hapishane önünde toplanan birçok destekçisi Tate lehine sloganlar attı.

Mahkeme daha önce Tate kardeşlerin kefaletle serbest bırakılma talebini reddetmişti. Hakim kardeşlerin kaçabileceğini söylemişti.

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