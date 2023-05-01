Fuhuş ve insan ticareti yapan iş insanı Jeffrey Epstein’ın üst düzey tanıdıkları ortaya çıktı

ABD'de tutuklandığı cezaevinde intihar ederek yaşamına son veren milyarder iş insanı Jeffrey Epstein hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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ABD’de gündem reşit olmayan kızları fuhuşa zorlayan ve insan kaçakçılığı ve cinsel istismar yapan Jeffrey Epstein…

18 yaşından küçük kızlara cinsel istismarda bulunduğu ve fuhuş ağı oluşturduğu suçlamasıyla tutuklanan ve 66 yaşında hapishanede intihar eden milyarder iş adamı Epstein'le ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

Epstein’in Manhattan’daki cezaevinde intihar ederek ölmeden önce birçok ünlü ve varlıklı insanla tanışıklığının olduğu ortaya çıktı. ABD’nin saygın gazetelerinden Wall Street Journal, Epstein’in yazışmaları, e-postaları ve randevularını analiz etti.

Gazete, Epstein’in eski dışişleri bakanı yardımcısı ve şu sıralarda CIA’yi yöneten William Burns ile görüştüğünü ve yazar ve akademisyen Noam Chomsky ile de bir araya geldiğini yazdı. Epstein’in İsviçre bankasının Edmond de Rothschild Group CEO’su Ariane de Rothschild, Obama yönetiminin üst düzey isimlerinden Kathryn Ruemmler ile görüştüğü de belirtildi.

2008 yılında reşit olmayan birine cinsel taciz ve saldırı suçlamasıyla tutuklanmış ve 13 ay hapis cezası almıştı. Epstein, 2019’da tekrar gözaltına alınmış ve fuhuş ve insan kaçakçılığı suçlamalarıyla yargılanmayı beklerken hücresinde intihar etmişti.

CIA’den bir yetkili Wall Street Journal’a açıklamalarda bulundu. Yetkili, “Burns, Epstein ile 10 yıl kadar önce Dışişleri Bakanlığı’ndan ayrılmaya hazırlandığı dönemde gerçekleşti. Burns kendisi hakkında bir şey bilmiyordu sadece finans konusunda uzman olduğunu biliyordu” dedi.

Wall Street Journal’ın haberinde Epstein’in Ruemmler ile görüşerek, Bill & Melinda Gates Vakfı’nda Bill Gates’i temsil etmek isteyip istemediğini sorduğu belirtildi. Vakıf daha önce Epstein ile bir bağları olmadığını duyurmuş ve Gates de Epstein ile birkaç kez yemek yediğini dile getirmişti.

Ünlü yazar ve akademisyen Chomsky de, “Bu ne sizi ya da başka birini ilgilendirmez. Ben onu tanıyorum ve zaman zaman buluşuyorduk. Epstein, İsrail’in eski başbakanı Ehud Barak ile bir toplantı ayarlamış ve İsrail’in Filistin konusundaki politikalarını tartışmıştı”dedi. Chomsky, Epstein ile görüştüğü dönemin 2015 ve 2016 olduğuna da dikkat çekti.

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