G20 bildirisinde tahıl anlaşması ve Türkiye vurgusu

G20 Zirvesi ortak bildirisinde, Ukrayna işgali nedeniyle Rusya'ya yönelik açık bir eleştiri yer almaması dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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Hindistan’da düzenlenen G20 Zirvesi kapsamında yayınlanan ortak bildiride, “Tahıl, gıda ürünleri ve gübrelerin Rusya ve Ukrayna’dan derhal ve engellenmeden çıkarılmasının sağlanması çağrısında bulunuyoruz” denildi.

“Rus gıda ürünleri ve gübrelerinin dünya pazarlarına erişimi için Türkiye ve BM’nin aracılık ettiği İstanbul Anlaşmalarına yönelik çabaları takdir ediyoruz” ifadelerinin yer aldığı bildiride, ülkelerin güç kullanarak toprakları ele geçirmesi, nükleer silahların kullanılması ya da kullanma tehdidinin kabul edilemez olduğu kaydedildi.

Öte yandan metinde Ukrayna işgali nedeniyle Rusya’ya yönelik açık bir eleştiri yer almadı.

Zirve öncesinde Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili fikir ayrılıkları gündem olmuştu. Delhi’deki zirveye Rusya adına Devlet Başkanı Vladimir Putin yerine Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov katılıyor. (AJANSLAR)

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