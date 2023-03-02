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G20 toplantısında Türkiye için saygı duruşu

G20 toplantısı, Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başladı.

Sozcu.com.tr
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G20 toplantısında Türkiye için saygı duruşu

Hindistan’da düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye’de ve Suriye’de yaşamını yitirenler için saygı duruşuyla başladı.

Başkent Yeni Delhi’de düzenlenen toplantının açılışı Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar’ın konuşmasıyla yapıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da katıldığı G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda, deprem nedeniyle Türkiye ve Suriye’de hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.(AA)

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