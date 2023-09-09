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G20 zirvesinde Erdoğan’dan yoğun diplomasi trafiği

Hindistan'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, birçok liderle ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 15:37 - 09 Eylül 2023 Güncellenme:
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G20 zirvesinde Erdoğan’dan yoğun diplomasi trafiği

Hindistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen 18’inci G20 Liderler Zirvesi’ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, art arda birçok liderle bir araya geldi.

Resmi karşılama fotoğraf çekimi sonrasında “Tek Dünya” temasıyla gerçekleştirilen günün ilk oturuma katılan Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-Yeol ve Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga ile görüştü.

Erdoğan, MIKTA Liderler Buluşmasına katıldı. (AA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında Türkiye, Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralya’dan oluşan kıtalar arası gayriresmi istişare ve eş güdüm platformu MIKTA üyesi ülkelerin devlet başkanlarıyla da bir araya geldi. (AJANSLAR)

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