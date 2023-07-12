G7 ülkelerinden Ukrayna kararı

G7 ülkelerinin liderleri, Ukrayna'nın savunma kapasitesini güçlendirecek uzun vadeli çeşitli güvenlik garantileriyle ülkeyi destekleyeceklerini bildirdi.

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ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Kanada, Japonya ve İtalya’dan oluşan G7 ülkelerinin liderleri; Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Vilnius’ta bir araya gelerek ortak basın açıklaması yaptı.

G7 Dönem Başkanı ve Japonya Başbakanı Kişida Fumio, burada yaptığı konuşmada geçen yıl Hiroşima’da düzenlenen G7 Zirvesi’nde alınan kararlara işaret ederek “Statükoyu güç kullanarak değiştirmeye yönelik tek taraflı adımların dünyanın hiçbir yerinde kabul edilemeyeceği ve hukukun üstünlüğüne dayalı özgür ve açık bir uluslararası düzeni koruma konusunda hemfikiriz.” dedi.

Kişida, toplantıda G7 liderleri ve Zelenskiy’nin bir arada bulunmasının önemli olduğuna da dikkati çekerek açıklayacakları bildirinin, Ukrayna’yı desteklemek isteyen her ülkeye açık olacağını söyledi.

Başbakan Kişida, “G7, Ukrayna’nın yanında olmaya devam edecek. Dayanışmamız asla bozulmayacak.” dedi.

“UKRAYNA’NIN GÜÇLÜ SAVUNMA KAPASİTESİNİ KURMASINA YARDIM EDECEĞİZ”

ABD Başkanı Joe Biden da yaptığı konuşmada Japonya’ya Ukrayna’ya verdiği destek için teşekkür etti.

“Ukrayna’nın geleceğinin NATO’da yattığı konusunda hemfikiriz” diyen Biden, NATO müttefiklerinin Ukrayna’nın yolunu açma konusunda anlaştığını, Ukrayna’nın ise gerekli ilerlemeyi kaydetmeye devam ettiğini vurguladı.

Ancak süreçlerin tamamlanmasını beklemeden Ukrayna’ya çeşitli güvenlik garantileri verileceğini de ifade eden Biden, “Verdiğimiz uzun vadeli taahhütler, bu arada gerçekleşebilecek herhangi bir saldırıya karşı Ukrayna’ya güvenlik sağlayacağımız fikriyle destekleniyor.” dedi.

Biden, G7’nin açıklayacağı bildiriyle Ukrayna’ya desteğin gelecekte de devam edeceğinin gösterileceğini ifade ederek “Ukrayna’nın karada, havada ve denizde güçlü savunma kapasitesini kurmasına yardım edeceğiz ve bu sayede bölgedeki istikrarı zorlayacak her türlü tehdide karşı caydırıcı hale getireceğiz.” diye konuştu.

“UKRAYNA HEYETİ GÜVENLİK ZAFERİYLE EVE DÖNMEKTEDİR”

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de NATO’nun Vilnius Zirvesi’nin, Ukrayna için başarı olduğunu söyledi.

NATO müttefiklerine Ukrayna’ya verdikleri “eşi görülmemiş” destekten dolayı müteşekkir olduklarını kaydeden Zelenskiy, şunları dile getirdi:

“Bugün Ukrayna’nın NATO yolunda önemli bir güvenlik garantileri paketi vardır. Kilit ortaklarımızla bazı düzenlemeler yoluyla, ikili ve çoklu anlaşmalarla daha da artırılacak güvenlik garantilerini G7 ülkeleriyle koordine ediyoruz. Ukrayna heyeti bugün Ukrayna halkı ve ülkemiz, çocuklarımız için önemli bir güvenlik zaferiyle eve dönmektedir. Bu bizim için yeni güvenlik fırsatları doğurmaktadır.” (AA)

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