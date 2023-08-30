BM ve Beyaz Saray’dan peş peşe açıklama: Durum endişe verici

Gabon'da darbenin arkasındaki isim General Brice Oligui Nguema, kurulacak geçiş hükümetinin liderinin kim olacağına henüz karar vermediklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun ise artık "emekliye ayrıldığını" kaydetti. Birleşmiş Milletler ve Beyaz Saray'dan da Gabon'daki olaylara ilişkin açıklama geldi.

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Gabon’daki darbenin arkasındaki isim, Cumhuriyet Muhafızları lideri General Nguema, Fransız Le Monde gazetesinin sorularını yanıtladı.

General Nguema, kendisini Gabon’un yeni lideri olarak görmesine ilişkin soruya “Kendimi henüz böyle konumlandırmıyorum. Geçiş hükümetinin liderine, generallerle yapacağımız toplantıda birlikte karar vereceğiz.” yanıtını verdi.

Gabon’da “bir süredir halkın yönetimden memnun olmadığının” altını çizen General Nguema, bunun ötesinde Cumhurbaşkanı Bongo’nun 2018’de felç geçirdiğine işaret ederek, cumhurbaşkanının bir süredir hasta olduğunu belirtti.

Nguema, Cumhurbaşkanı Bongo’nun 3. kez aday olmaya da hakkı bulunmadığını, buna karşın Bongo’nun anayasayı çiğnediğini söyledi.

Hafta sonu yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de “hileli olduğuna” vurgu yapan Nguema, ordunun da bu gelişmeler ışığında “sorumlu” davrandığını ve yeni bir sayfa açmaya karar verdiğini kaydetti.

Nguema, Bongo’nun mevcut durumuna ilişkin de “Ali Bongo, emekliye ayrıldı. Artık sıradan bir Gabon vatandaşı.” değerlendirmesini yaptı.

General Nguema, Bongo’nun ev hapsinde tutulup tutulmadığına ilişkin soru hakkında ise konuşamayacağını sözlerine ekledi.

BM’DEN KINAMA

BM Sözcülüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, BM Genel Sekreteri Guterres’in Gabon’daki gelişmeleri yakından takip ettiği belirtilirken, seçim sonuçlarının ciddi ihlallere rağmen açıklanmasını endişeyle karşıladığı aktarıldı.

Guterres’in askeri darbelere güçlü bir şekilde karşı çıktığının altı çizilen açıklamada, “Genel Sekreter Gabon’da seçim sonrası krizi çözmek için başlatılan darbe girişimini şiddetle kınıyor.” vurgusu yapıldı.

Antonio Guterres’in tüm taraflara itidal çağrısında bulunduğu ve taraflara kapsayıcı, anlamlı bir diyalog yürütülmesi çağrısı yaptığı ifade edilen açıklamada, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı gösterilmesi gerektiğinin altı çizildi. Açıklamada, “BM, Gabon halkının yanındadır.” ifadesi kullanıldı.

BEYAZ SARAY: DURUM ENDİŞE VERİCİ

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Gabon’daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve durumun “endişe verici” olduğunu bildirdi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Kirby, ABD’nin bölge ve Gabon halkının destekçisi olmaya devam edeceğini belirterek, Afrika’daki ortaklarla yakın çalışmayı ve demokrasiyi desteklemeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Kirby, “Gabon’daki gelişmeleri, askeri darbe girişimini çok yakından takip ediyoruz. Anayasaya aykırı bir şekilde ve darbe girişimleriyle sarsılan bölgedeki bu gelişme, derinden endişe verici.” diye konuştu.

Bölgede böyle bir “trend” olup olmadığı sorusuna ise Kirby, “Bir ülkede daha askeri yetkililerin bu yönde tehlikeli adımlar atması endişe verici ancak buna ‘trend’ demek için erken.” yanıtını verdi.

GABON’DAKİ DARBE

Orta Afrika ülkesi Gabon’da sabah erken saatlerde ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurdu.

Kendilerine “Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI)” ismini veren askerler, 26 Ağustos’ta yapılan seçimlerin iptal edildiğini ve ülke sınırlarının kapatıldığını açıkladı.

Mevcut Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos’ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini üçüncü kez kazanmıştı. 64 yaşındaki Ali Bongo, koltuğu, ülkeyi 41 yıldan uzun süre yöneten babası Omar Bongo’dan 2009’da devralmıştı.

Ülkede oy verme işleminin son saatlerinde “şiddet” uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş, seçimin ardından oy sayım işlemi devam ederken internet kısıtlanmıştı.

Muhalifler ise hükümetin uygulamalarına tepki göstermiş ve muhalefet lideri Ondo Ossa, Ali Bongo’ya karşı verdiği başkanlık mücadelesinde seçimlere hile karıştırıldığını öne sürmüştü.​​​ (AA)

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