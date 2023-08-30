Gabon’daki darbeye uluslararası tepkiler büyüyor

Fransa, Gabon’daki "askeri darbeyi" kınarken Rusya da durumdan endişe duyduğunu belirtti.

Sozcu.com.tr

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Fransa Hükûmet Sözcüsü Olivier Veran, Gabon'daki gelişmelere ilişkin “Fransa, Gabon’da devam etmekte olan askeri darbeyi kınıyor.” dedi.

Fransa’nın Gabon’da sahadaki durumun gidişatını yakından takip ettiğini belirten Veran, “Fransa, Gabon’da devam etmekte olan askeri darbeyi kınıyor.” ifadesini kullandı. Veran, ülkesinin, Gabon’daki cumhurbaşkanı seçim sonuçlarının uygulanmasını istediğini dile getirdi.

Fransa'nın Gabon’daki Büyükelçiliğince X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Gabon’da devam eden olaylar nedeniyle bu ülkedeki Fransız vatandaşlarına evlerinde kalma çağrısı yapıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da, Gabon’daki durumdan endişe duyduklarını ve gelişmeleri yakından izlediklerini belirterek, durumun en kısa sürede istikrara kavuşturulmasını beklediklerini söyledi.

Gabon’u dost ülke olarak gördüklerini belirten Zaharova, “Moskova, Gabon’daki durumdan endişe duymaktadır. Gelişmeleri yakından izlemeye devam ediyoruz ve en kısa sürede istikrara kavuşturulmasını sabırsızlıkla bekliyoruz.” dedi. Zaharova, Gabon’daki Rus vatandaşları arasında yaralı ve can kaybı olup olmadığı konusunda herhangi bir bildirim almadıklarını dile getirerek, Rus vatandaşlarına zorunlu olmadıkça bu ülkeye seyahat etmekten kaçınmalarını tavsiye etti.

CUMHURBAŞKANI EV HAPSİNDE

Bir grup askerin yönetimi ele geçirdiğini açıkladığı Gabon’da, Cumhurbaşkanı Ali Bongo’nun ev hapsinde tutulduğu belirtildi.

Kendilerine “Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi” ismini veren askeri yönetim tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Bongo’nun ev hapsinde tutulduğu bildirildi.

Açıklamada, Bongo’nun oğullarından birinin de “vatana ihanet” suçlamasıyla gözaltına alındığı ifade edildi. (AA)

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