Gazeteciyi ezerek öldürdüler

Sudan'da nisan ayından ordu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) bir gazeteciyi araç ile ezerek öldürdüğü açıklandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yerel Sudan Bukra (Yarınki Sudan) Televizyon kanalı, çalışanı gazeteci Halime İdris’in, başkent Hartum’un batısındaki Umdurman kentinde haber yaparken HDK’ya ait bir aracın altında ezilerek hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sudan Gazeteciler Sendikası, yaptığı açıklamada, İdris’in öldürülmesini şiddetle kınarken olaya ve savaşın başından beri gazetecilere yönelik tüm ihlallere ilişkin soruşturma başlatılmasını talep etti.

Gazeteci İdris’in görevi başında öldürüldüğünü bildiren sendika, HDK’nın “gazetecileri öldürecek kadar haklarını ihlal etmesinin” son derece tehlikeli bir konu olduğunu kaydetti.

Sendika, ifade özgürlüğü alanında çalışan ve gazetecilerin haklarını savunan tüm bölgesel ve uluslararası insan hakları örgütlerine, bu “korkunç suçu” kınama, işlenen tüm ihlallere ilişkin soruşturma yapılması için baskı yapma çağrısı bulundu.

Sudan Gazeteciler Sendikası, “Savaşın devam etmesi, kadın ve erkek gazetecilerin karşı karşıya olduğu riskleri her geçen gün artırıyor ve hayatlarını tehlikeye atıyor” mesajı verdi. (AA)