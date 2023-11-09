Gazze’de 1400’ü çocuk 2 binden fazla kişi enkaz altında

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'ye yönelik saldırılar sonucu enkaz altında 1400’ü çocuk 2 bin 650 kişinin bulunduğu yönünde kayıp ihbarı aldıklarını açıkladı.

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İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıyla ilgili her geçen an yeni bir gelişme yaşanıyor. Gazze’de bulunan Sağlık Bakanlığı yetkilileri, bölgede son durumu aktararak “Enkaz altında 1400'ü çocuk 2 bin 650 kişi bulunduğu yönünde kayıp ihbarı aldık” açıklamasını yaptı.

MÜLTECİ KAMPINA YENİDEN SALDIRI DÜZENLENDİ

İsrail güçleri, Cenin kentine ve Cenin Mülteci Kampı’na baskınlar düzenledi. Baskınlara karşı çıkan Filistinliler ile İsrail askerleri arasında çatışma çıktı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, baskında 7 Filistinli hayatını kaybetti, 13’ü yaralandı.

Filistin Kızılayı’ndan yapılan açıklamada, “Cenin’de kendilerine ait ambulansın hedef alındığı, bir sağlık görevlisinin gerçek mermiyle sırtından yaralandığı” aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler tarafından öldürülen Filistinlilerin sayısı 174’e yükseldi.

Öte yandan Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta toplanan binlerce çocuk, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çocukları öldürmesini protesto etti.

2 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ GÖZALTINA ALINDI

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te Filistinlilere yönelik gözaltı operasyonlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun söz konusu operasyonlar kapsamında 29 Filistinliyi gözaltına aldığı, bunların arasında bir kadın ile 2 gazetecinin olduğu aktarıldı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 7 Ekim’den bu yana gözaltına aldığı Filistinli sayısının 2 bin 300’e ulaştığı ifade edildi.

Gazze’deki hükümet, İsrail ordusunun son 3 günde 8 hastaneyi doğrudan bombaladığını, saldırıların başladığı 7 Ekim’den bu yana 18 hastanenin hizmet dışı kaldığını bildirdi.

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, bölgedeki duruma ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin dün gece Şifa Hastanesinin avlusunu, kısa süre önce de Nasr Hastanesinin girişini vurduğu bilgisini verdi.

Filistinli yetkili, İsrail ordusunun son 3 günde 8 hastaneyi doğrudan bombaladığını, saldırıların başladığı 7 Ekim’den bu yana 18 hastanenin hizmet dışı kaldığını ifade etti.

MSF: GAZZE’DE GÜVENLİ BİR ALAN YOK

Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un çağrısıyla “Gazze için Uluslararası İnsani Konferans” düzenlendi.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Fransa Misyonu Başkanı İsabelle Defourny, konferansta Gazze’de hayatını kaybedenlerin yüzde 30’unun, İsrail’in Filistin halkına sığınmasını söylediği Gazze’nin güneyindeki bölgelerde öldüğünü hatırlatarak, “bugün Gazze’de güvenli bir alanın olmadığını” söyledi.

İsrail’in Gazze’de hastanelerin tahliye edilmesi çağrılarının “tehlikeli” olduğuna işaret eden Defourny, söz konusu sağlık kurumlarının bombalanmaması konusunda garanti istedi.

Defourny, Gazze’deki sağlık sisteminin çökmekte olduğuna dikkati çekerek, ateşkes çağrısında bulundu.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric Egger, bölgede insanların hayatlarını kurtarmanın başat mesele olduğunu belirtti.

Gazze’ye hızlı bir insani yardımın ulaşmasının önemine dikkati çeken Egger, Gazze’de insani yardım alanında çalışanların ve sivillerin korunması isteyerek, burada yerinden edinilen ailelerin geri dönmesinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Egger ülkelere, bölgede Cenevre Sözleşmesi hükümlerinin uygulanması için nüfuzlarını kullanma çağrısı yaptı.

BM: YARDIMLAR YETERLİ OLMAYACAK

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’ne saldırıları 34. gününde artarak sürerken, Filistin Kızılayı, Refah Sınır Kapısı’ndan abluka altındaki Gazze Şeridi’ne 187 yardım tırı daha girdiğini duyurdu. Filistin Kızılayı’ndan yapılan açıklamada, yakıt girişine izin verilmediği belirtilerek tırlarda ilaç, tıbbi malzeme, gıda, su ve yardım malzemesi bulunduğu kaydedildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un talebiyle Paris’te düzenlenen “Gazze’deki Siviller için Uluslararası İnsani Konferans”ta konuştu.

Tüm tarafların uluslararası insancıl hukuka uyması ve insan onuruna saygı duyması gerektiğini belirten Griffiths, sivillerin korunması çağrısını yineledi.

Griffiths, Gazze’de “güvenli bölge” olarak belirtilen alanlarda dahi sivillerin güvende olmadığını ve bu konuda endişe duyduklarını belirtti.

Gazze’ye su ve gıda gibi yardımların ulaştırılmasının güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Griffiths, bölgedeki insanların ihtiyaçlarının giderek artacağını, bu nedenle yardımların tek bir kapıdan ulaştırılmasının yeterli olmayacağına dikkati çekti.

İsrail bombardımanı nedeniyle büyük yıkımın yaşandığı Gazze’ye insani yardımlar Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı’ndan sağlanıyor.

HAMAS’TAN GÖSTERİ ÇAĞRISI

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Gelecek Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri Gazze Şeridi’nin halkıyla; çocukları, kadınları, hastaları ve yaralılarıyla dayanışmayı güçlendirme, savunmasız sivillere yönelik saldırı ve soykırımın durdurulması için işgalcilere ve ABD yönetimine baskı günleri olsun.” denildi.

Açıklamada, “Filistin halkını, Arap ve İslam alemini, faşist Siyonist işgalcilerin Gazze Şeridi’nde Filistin halkına yönelik barbar saldırılarını sürdürmesi karşısında, başkentlerde, kentlerde ve meydanlarda protestolarını artırmaya ve sürdürmeye çağırıyoruz.” denildi.

Hamas, gösterilerde “Filistin halkının kurtuluş, geri dönüş ve kendi kaderini tayin etme haklarının desteklenmesi, saldırıların ve ABD’nin buna verdiği desteğin kınanması” çağrısı yaptı.

İSRAİL, LÜBNAN’A BEYAZ FOSFOR BOMBASIYLA SALDIRDI

Lübnan resmi ajansı NNA’da yer alan haberde, İsrail’in Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusu, Lübnan toprakları içerisinde yer alan ve sınırdaki El-Hiyam Ovası’na birden fazla beyaz fosfor bombası fırlattı.

Fosfor bombası nedeniyle ova üzerinde bir müddet “beyaz bir sis” yayılırken, beyaz fosfor uzun süre havada kaldı.

İsrail ayrıca, Kefr Kella ve Burc el-Mulk beldelerinin çevreleriyle Hamamis Tepelerini de ağır topçu atışlarıyla vurdu.

Hizbullah ise yaptığı açıklamada İsrail tarafındaki Metula yerleşim birimine güdümlü füzeyle saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Sınırdan İsrail ordusu ile Hizbullah arasındaki çatışmaların sesleri gelmeye devam ediyor.

Uluslararası Af Örgütü, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail’in Lübnan’ın sınır bölgelerine beyaz fosfor bombası ile saldırılar düzenlediğini belirtmişti.

Lübnan Tarım Bakanı Abbas Hacı Hasan, 2 Kasım’da yaptığı açıklamada, İsrail’in fosfor saldırısı nedeniyle 40 bin zeytin ağacının tamamen yandığını duyurmuştu.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim’den bu yana Lübnan’ın güneyinde yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 63 Hizbullah mensubu ve 4 İsrail askeri öldü.

GAZZE’DE SON DURUM

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail’in “Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi’ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 35’i Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda olmak üzere 352'si asker 1400’den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail'e göre, Kassam Tugayları’nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail’in saldırılarında 4 bin 412’si çocuk, 2 bin 918’i kadın olmak üzere 10 bin 812 Filistinli öldürüldü, en az 26 bin 475 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 174 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze’de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı’na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim’den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü. (AA)

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