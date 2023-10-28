Gazze’de 55 bin hamile var
İsrail’in ablukası altında olan Gazze Şeridi’nde 55 bin kadının doğum yapmak için beklediği öğrenildi. Tel Aviv’in bombaları altında yaşamaya çalışan bu kadınlardan 5 bin 500’ü gelecek hafta doğum yapacak.
İsrail’in abluka ve yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi’nde hamile kadınlar, zor şartlar altında doğum yapıyor.
5 BİN 500’Ü GELECEK HAFTA DOĞURACAK
Şifa Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Dr. Fadia Malhis, “Gazze Şeridi’nde 55 bin hamile kadın var ve bunlardan 5 bin 500’ünün gelecek hafta zor şartlar altında doğum yapması bekleniyor” dedi.
Malhis, hamile kadınların hastane yolunda “risk altında” olduğuna dikkati çekerek, yaşadıkları bölgelerde temizlik malzemelerine erişim sıkıntısı nedeniyle de “tıbbi risklere maruz kaldıklarını” ifade etti.
“KORKUYORUZ”
“Kadınların enfeksiyon kapmasından ve kanama geçirmesinden korkuyoruz” diyen Malhis, hastanede sterilizasyon malzemelerinde de eksiklik olduğunu vurguladı.
KALACAK YER BULAMADILAR
İsrail’in 7 Ekim’den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de insani kriz giderek derinleşirken, hamile kadınlar doğum sürecinde kalacak yer bulmakta zorlanıyor.
Selva Zeyneddin, hamile kız kardeşinin Şifa Hastanesi’nde doğum sürecinde yaşadığı zorlukları anlattı.
“Büyük zorluklarla Şifa Hastanesi’ne ulaşmayı başardık. Araç yok ve İsrail bombardımanı devam ediyordu” diyen Selva Zeyneddin, doğum yapan kız kardeşine hastanede kalacak yer bulamadıklarını dile getirdi.
Şifa Hastanesi’nde yüzlerce aile, zor şartlar altında haftalardır geceyi hastane koridorlarında geçiriyor. (AA)