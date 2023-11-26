Gazze’de 700 bin kişi temel hizmetlere erişemiyor

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentine bir litre dahi yakıt girmediği ve bölgedeki 700 bin Filistinlinin temel hizmetlere erişemediği belirtildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Filistin’de Gazze Belediye Başkanı Yahya e-Serrac yaptığı açıklamada, Gazze’de yıkımın çok büyük boyutta olduğunu ve sıkıntıların devam ettiğini ifade etti.

Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yaklaşık 700 bin kişinin temel hizmetlere ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Serrac, ilk yardım ve arama kurtarma ekiplerinin hareket edebilmesi için yolların açılması, kuyuların ve istasyonların çalıştırılması, çöplerin toplanıp kentin doğusundaki Cuhr ed-Dik bölgesindeki çöp toplama alanına nakledilmesi gerektiğini söyledi.

Serrac, söz konusu hizmetlerin verilebilmesi için yakıta ihtiyaç duyduklarını ancak şu ana kadar Gazze kentine bir litre bile yakıt girmediğini dile getirdi.

Gazze Şeridi’ne bugün 200 yardım tırının girmesinin beklenildiğini hatırlatan Serrac, özellikle kuzey bölgelerinde yakıt başta olmak üzere gıda, su ve elektriğe acil ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. (AA)

İlginizi Çekebilir İsrail, Gazze'ye yeni saldırı planlıyor