Gazze’de binlerce hamile kadın ve yüzlerce çocuk bakıma muhtaç

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), ajansın Gazze Şeridi'ndeki tesislerinde yaşayan yaklaşık 4 bin 600 yerinden edilmiş hamile kadın ve 380 yeni doğmuş bebeğin tıbbi bakıma ihtiyacı olduğunu duyurdu.

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UNRWA’nın X sosyal medya platformundan yaptığı yazılı açıklamada, ajansın doğum sonrası bakım sağlamak için çalıştığı ama barınaklardaki koşulların yeni doğan bebekler için uygun olmadığı belirtildi.

Açıklamada, UNRWA tesislerinde tıbbi bakıma ihtiyaç duyan yaklaşık 4 bin 600 yerinden edilmiş hamile kadın ile 380 yeni doğmuş bebek yaşadığı ifade edildi.

Öte yandan, UNRWA’nın diğer bir açıklamasında, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun (UNFPA) raporuna göre, Gazze’de 50 bin hamile kadın yaşadığı ve günde 180’den fazla doğumun gerçekleştiği kaydedildi.

GAZZE’DE SON DURUM

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail’in “Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi’ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 36’sı Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda olmak üzere 352'si asker 1400’den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları’nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail’in saldırılarında 4 bin 412’si çocuk, 2 bin 918’i kadın olmak üzere 10 bin 812 Filistinli öldürüldü, 26 bin 905 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 181 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze’de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı’na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim’den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü. (AA)

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