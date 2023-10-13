Gazze’de büyük yıkım büyük sürgün

İsrail yaklaşık bir haftadır bombaladığı Gazze'ye kara harekâtına hazırlanıyor. Bölgede yaşayan 1 milyonun üzerindeki sivile 24 saat içerisinde güneye gitmeleri çağrısında bulunan İsrail'e tepkiler artıyor.

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Gazze Şeridi’ne kara harekâtı başlatması beklenen İsrail ordusu, tanklarını sınıra konuşlandırırken, Gazze’nin merkezindeki bir milyondan fazla sivilin 24 saat içinde güneye gitmesi için çağrı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM), bir haftadır uçakların bombaladığı, tam abluka uygulanan bölgededeki elektrik kesintileri ve gıda ile su kıtlığı sürerken, herkesi çıkarmanın imkansız olduğunu belirtti.

İsrail’in savaş uçakları, Hamas’ın hafta sonunda düzenlediği saldırılara karşılık olarak Gazze Şeridi’ni bombalamaya devam ederken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant “Şimdi savaş zamanı” dedi.

Hamas’ın Cumartesi günü İsrail’de düzenlediği saldırılarda çoğu sivil olmak üzere 1,300’ün üzerinde kişi hayatını kaybetmiş ve onlarca sivil rehin alınarak Gazze’ye kaçırılmıştı. İsrail, Hamas’ın saldırılarının ardından 2.3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi’ni tam ablukaya alıp, havadan yoğun olarak bombalamış ve 1,500’ün üzerinde Filistinliyi öldürmüştü.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin İsrail ve diğer bazı ülkeleri ziyaret etmek için bölgeye vardılar.

İsrail ordusu ileriki günlerde “önemli” şekilde faaliyet göstereceğini ve sivillerin yalnızca bir sonraki duyuru yapıldığında bölgeye geri dönebileceklerini açıkladı.

Ordu açıklamasında “Gazzeli siviller, kendi güvenliğiniz ve ailelerinizin güvenliği için güneye gidin ve sizleri canlı kalkan gibi kullanan Hamas teröristlerinden uzaklaşın” diyerek şöyle belirtti:

“Hamas teröristleri Gazze’de masum Gazzeli vatandaşların yaşadıkları evlerin altındaki tünellerde ve binalarda saklanıyorlar.”

Hamas’ın bir yetkilisi, Gazze’deki Filistinlilere yapılan bölgeyi terk etme uyarısının “sahte propaganda” olduğunu söyledi ve vatandaşlara bu uyarıya kanmama çağrısında bulundu.

İsrail’in bölgeyi boşaltma çağrısına rağmen, sivillerin Gazze merkezini terk ettiklerine dair bir işaret görülmedi. Merkezdeki Şifa Hastanesi’ne sığınan onlarca sivil bekleyişini sürdürüyor.

Öte yandan, BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), “Toplu yer değiştirme sürüyor” diye belirterek, Gazze Şeridi’nde 400,000’den fazla kişinin evlerini terk ettiğini açıkladı.

Gazze Şeridi’nin güneyinde ve merkezinde yaşayan ve bölgeyi terk etmesi beklenen Filistinliler, dün gece boyunca İsrail’in hava saldırılarının devam ettiğini ifade ettiler. İsrail’den ise bu konuda henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail ordusu dün Gazze’de Hamas’ın kullandığını belirttiği tüneller, askeri tesisler, üst düzey yetkililerin evleri ve silah depoları dahil olmak üzere 750 askeri hedefin vurulduğunu açıkladı.

İsrail’in olası kara harekâtı, Hamas’ın kaçırdığı ve hâlen Gazze’de tuttuğu rehineler için de büyük risk oluşturuyor.

Uluslararası Kızıl Haç Komitesi (ICRC) Gazze’deki hastanelerde elektrik jeneratörlerinin yakıtının yakında bitebileceğini açıklarken, BM bünyesindeki Dünya Gıda Programı (WFP) da bölgede su ve gıdanın tehlikeli seviyelere düştüğü uyarısında bulundu.

İNSAN HAKLARI İZLEME ÖRGÜTÜ: İSRAİL BEYAZ FOSFOR BOMBASI KULLANDI

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail ordusunu Gazze Şeridi ve Lübnan’a yönelik saldırılarda beyaz fosfor bombası kullanmakla suçladı.

Savaş alanında işaret, aydınlatma ve ateşe verme gibi yasal kullanımı olduğu için uluslararası konvansiyonlara göre kimyasal silah sayılmayan beyaz fosfor bombası, ciltte ciddi yanıklara yol açtığı için sivillerin hayatı için risk oluşturabiliyor.

Beyaz fosfor, Belli Konvansiyonel Silahların Kullanımının Yasaklanmasına Dair Anlaşma’nın 3 numaralı protokolüne göre “yangına yol açan” silah olarak kabul ediliyor. Bu protokol, beyaz fosfor bombasının sivillerin olduğu bölgelerdeki askeri hedeflere karşı kullanılmasını yasaklıyor.

Fakat İsrail bu anlaşmayı imzalamadığı için, buna bağlı sayılmıyor.

Öte yandan, Lahey’deki Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (ICC) baş savcısı Reuters’a yaptığı açıklamada, Hamas’ın İsrail’deki ve İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırılarının potansiyel savaş suçu açısından ICC’nin yetki alanına girdiğini açıkladı.

ICC, 2021’den beri Filistin topraklarında İsrail’in işlemiş olabileceği muhtemel savaş suçlarına dair soruşturma yürütmekte olsa da, İsrail ICC’ye üye olmadığı için, Lahey’deki mahkemenin kararlarını tanımıyor.

BÖLGEDEKİ DİPLOMATİK GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail’e yönelik dünyanın dört bir yanından yapılan “itidal” çağrılarına katıldı ancak ABD’nin İsrail’e olan desteğini yineledi ve “Her zaman yanınızda olacağız” dedi.

Blinken, çatışmaların yayılmasını önleme hedefiyle başlattığı Ortadoğu turu kapsamında bugün Ürdün’de Batı Şeria’nın Filistinli lideri Mahmud Abbas ile görüştü. Abbas, Blinken’a “Gazze’deki Filistinlilerin zorla yer değiştirmelerine karşı çıktığını” belirtti.

Blinken bugün ayrıca Ürdün Kralı Abdullah ile de görüşmeyi planlıyor.

Blinken, ABD’nin başlıca müttefikleri Katar, Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) de ziyaret etmeyi planlıyor. Söz konusu devletlerden bazıları İran destekli silahlı Hamas örgütü üzerinde nüfuza sahip.

İsrail’i ziyaret eden diğer üst düzeydeki ABD’li yetkili Savunma Bakanı Lloyd Austin ise ABD ordusunun İsrail’e koşulsuz güvenlik yardımında bulunduğunu belirtti.

İsrail ordusunun başındaki Korgeneral Herzi Halevi saldırıya olanak sağlayan güvenlik açıklarından ders çıkarılması gerektiğini belirterek “Öğreneceğiz, inceleyeceğiz ancak şimdi savaş zamanı” dedi.

Dışişleri Bakanlığından bir kaynak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın BAE’li mevkidaşı ile görüştüğünü ve Gazze’deki insani durumu ele aldığını söyledi.

Çatışmalarda ara buluculuk görevi üstlenmeyi teklif etmiş olan Türkiye, çatışmalardan etkilenen Filistinlilere yardım göndermek istiyor. Fidan bugün bölgedeki sorunları ele almak üzere Mısır’a gidecek.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan bir başka açıklamada da İsrail ve Filistin’deki son gelişmelerin Lübnan’a yansımaları çerçevesinde Lübnan’da bulunan Türk vatandaşlarına tedbirli olmaları ve mümkünse Litani Nehri’nin güneyinde kalan bölgelerden uzak durmaları tavsiye edildi.

Al-Mayadeen medya kuruluşunun haberine göre, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahyan ise Lübnanlı silahlı grup Hizbullah’ın lideri Seyid Hasan Nasrullah ile Beyrut’ta buluşarak İsrail’in Hamas’a yönelik saldırıları hakkında görüştüler.