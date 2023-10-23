Gazze’de can kaybı artıyor… Neredeyse yarısı çocuk

İsrail'in Gazze'ye saldırıları dün gece daha da şiddetlenirken can kaybı 5 bini aştı. Son 24 saatte ölenlerin sayısı 436 oldu.

Sozcu.com.tr

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Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 5087’ye yükseldiğini açıkladı.

7 Ekim’den beri Gazze’ye bomba yağdıran İsrail’in saldırılarında 15 bin 273 kişinin yaralandığı bildirildi.

Açıklamaya göre hayatını kaybedenlerin 2055’i çocuk, 1119’u kadın, 217’si ise yaşlı.

Bakanlık, 24 saatte 182’si çocuk 436 Filistinlinin İsrail saldırılarında öldüğünü aktardı. Ölenlerin çoğunun Gazze’nin kuzeyinde bombardıman sonucu can verdiği belirtildi.

İsrail’in saldırılarında 57 sağlık personeli hayatını kaybetti, 12 hastane ile 32 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı.

‘GAZZE’YE GÜNLERDİR YAKIT GİRMEDİ’

Bu arada Gazze’deki hükümet, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye hiç yakıt girişi olmadığını, sağlık sisteminin sürdürülebilirliği için acil yakıt tedariki gerektiğini duyurdu.

Gazze’deki hükümetten yapılan yazılı açıklamada, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yakıt girişi olduğuna ilişkin haberler yalanlandı. Refah Sınır Kapısı’ndan son iki günde giren insani yardım tırlarında hiç yakıt bulunmadığı vurgulanan açıklamada, Gazze’deki sağlık sisteminin sürdürülebilirliği için acil yakıta ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

Hükümet bir diğer açıklamasında, “Gazze Şeridi’ndeki felaket niteliğinde olan insani durumu düzeltmek için Refah Sınır Kapısı’nın kalıcı olarak açılması çok acil ihtiyaç haline geldi” ifadelerine yer verdi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNRWA) dün yapılan açıklamada da Kuruluşun Gazze Şeridi’nde 3 günlük yakıtının kaldığı, yakıt olmadan hastane ve fırınların çalışamayacağı, insani yardım yapılamayacağı duyurulmuştu. (AJANSLAR)

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