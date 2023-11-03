Gazze’de mahsur kalmışlardı… İskoçya Başbakanı’nın ailesinden haber geldi

İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf'un Gazze'de günlerdir mahsur kalan kayınpederi ve kayınvalidesinden haber geldi.

Sozcu.com.tr

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İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf’un kayınpederi ve kayınvalidesi, savaşın patlak vermesiyle mahsur kaldıkları Gazze’den günler sonra çıkmayı başardı.

Yusuf, 7 Ekim’de savaşın başlamasının ardından yaptığı açıklamada, Filistinli eşi Nadia El-Nakla’nın İskoçya'da yaşayan anne babasının, kayınpederinin 92 yaşındaki hasta annesini ziyaret için Gazze'de bulunduklarını açıklamıştı. İskoçya Başbakanı, Gazze’den çıkamayan kayınvalidesi ve kayınpederinin hayatta kalıp kalamayacağı endişesini taşıdıklarını belirtmişti.

Yusuf’un kayınvalidesi Elizabeth El-Nakla da, Gazze’de çektiği videoda “İnsanlık nerede?” diyerek gözyaşı dökmüştü. El-Nakla, “Bu benim son videom olacak. Gazze'den herkes bizim olduğumuz yere doğru ilerliyor. Bir milyon insan. Yiyecek yok, su yok. Allah yardımcımız olsun. Hoşça kalın” ifadelerini kullanmıştı.

İngiliz Telegraph gazetesi, İskoçya Başbakanı’nın kayınpederi ve kayınvalidesinin Mısır’ın Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze’den çıktığını aktardı. Yusuf da haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

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