Gazze’de milyonlarca sivil evlerinden kaçıyor

Orta Doğu'da sular durulmuyor... İsrail'in Hamas'a misilleme için Gazze'ye düzenlediği saldırılar öncesinde milyonlarca sivil evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Sozcu.com.tr

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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, 7 Ekim Cumartesi sabahı İsrail'e “Aksa Tufanı” adıyla başlattığı kapsamlı saldırı sonrasında İsrail'in de misilleme yaparak karşılık vermesiyle ölü ve yaralı sayısı her geçen dakika artıyor…



İsrail’in Gazze’yi hedef alarak çok sayıda sivile saldırdığı hava saldırıları sonrasında Birleşmiş Milletler’den açıklama geldi… BM, İsrail ordusunun Gazze’deki sivillerden 1.1 milyonunun yerlerinden ayrılarak bölgenin güneyine geçmelerini istediğini duyurdu.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada İsrail’in talebinin detaylarını paylaştı. Dujarric, İsrail ordusunun Gazze’deki İnsani İşler Koordinasyon ve Güvenlik Ofisi’ne gece yarısından hemen önce bilgi verdiğini belirtti.



Bu çerçevede İsrail ordusunun Gazze’deki sivillerden 1.1 milyonunun yerlerinden ayrılarak bölgenin güneyine geçmelerini istediğini bildirdiğini aktaran Dujarric, “Bunun aynı zamanda BM personeli ve aralarında okullar ve sağlık merkezlerinin de bulunduğu BM tesislerinde kalan kişiler için de geçerli olduğu duyuruldu” açıklamasında bulundu.

Dujarric, İsrail ordusunun Gazze nüfusunu yerinden ayrılmaya zorlamasının çok yıkıcı sonuçları olacağını kaydederek, karardan vazgeçmesini istediklerinin altını çizdi.



“BM güçlü bir şekilde İsrail ordusunun bu yönde talimatına karşı çıkıyor ve iptal edilmesini talep ediyor.” ifadelerini kullanan Dujarric, böyle bir hamlenin halihazırda çok kötü olan durumu “trajediye” çevireceğini vurguladı.

“KENDİ GÜVENLİĞİNİZ İÇİN”

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), bugün Gazzede bulunan sivil halka tahliye çağırısında bulundu. IDF, bölge halkının Wadi Gaza’nın güneyindeki bölgeye çekilmeleri gerektiğini ifade etti.

IDF, bugün yaptığı açıklamada “Gazze’de bulunan sivil halka kendi güvenlikleri için haritada gösterildiği gibi Wadi Gaza’nın güneyindeki bölgeye taşınmaları gerektiği çağrısında bulundu. IDF, Hamas terör örgütü, İsrail Devleti’ne karşı savaş açmıştır ve Gazze şehri askeri operasyonların yürütüldüğü bir bölgedir. Bu tahliye kendi güvenliğiniz içindir. Gazze şehrine ancak buna izin veren başka bir duyuru yapıldığında dönebileceksiniz. İsrail Devleti ile aranızdaki güvenlik çitinin bulunduğu bölgeye yaklaşmayın” ifadelerini kullandı.

OPERASYONLAR DEVAM EDECEK

IDF ayrıca, “Hamas teröristleri Gazze Şehri’nde evlerin altındaki tünellerde ve Gazzeli masum sivillerin yaşadığı binaların içinde saklanmaktadır. Gazze şehrindeki siviller, kendi güvenliğiniz ve ailelerinizin güvenliği için güneyi boşaltın ve sizi canlı kalkan olarak kullanan Hamas teröristlerinden uzaklaşın. Önümüzdeki günlerde IDF Gazze Şehri’nde önemli operasyonlar gerçekleştirmeye devam edecek ve sivillere zarar vermemek için yoğun çaba sarf edecektir” açıklamasını yaptı.