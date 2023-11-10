Gazze’deki Endonezya Hastanesi’nde elektrik kesildi

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken Endonezya Hastanesi'nde elektrik, su ve iletişimin kesildiği bildirildi.

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Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde bulunan yaralı ve hastaların yanı sıra yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin sığındığı Endonezya Hastanesi’nde elektrik tamamen kesildi. Jeneratörler, yakıtın bitmesi nedeniyle durdu ve hastane karanlığa gömüldü.



Gazze’deki Sağlık Bakanlığının Telegram hesabında konuyla ilgili açıklama ve görüntüye yer verildi.

Açıklamada, Gazze’nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi’nin elektriği, suyu ve iletişiminin tamamen kesildiği kaydedildi.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’nde bulunan Endonezya Hastanesi Müdürü Atıf el-Kahlut, 8 Kasım’da yaptığı açıklamada, sadece 24 saat yetecek kadar yakıtları kaldığını, yeni bir gelişme olmazsa bu sürenin sonunda faaliyetlerinin duracağını belirtmişti.

“BİNLERCE KİŞİNİN HAYATI RİSK ALTINDA”

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) de İsrail’in saldırılarında hedef olan Gazze’deki hastanelerin durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Gazze’deki tıbbi tesislere, hastalara ve sağlık çalışanlarına saygı gösterilmesi ve korunması yönünde çağrı yapılan açıklamada, “Gazze’de aşırı zorlanan, eksik malzemeyle çalışan ve giderek güvensiz hale gelen sağlık sistemi, binlerce yaralı, hasta ve yerinden edilmiş insanın hayatını tehlikeye atacak şekilde geri dönüşü olmayan bir noktaya ulaştı.” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Gazze’deki tıbbi tesislere kritik malzemeler dağıtan ICRC ekiplerinin yoğunlaşan çatışmalar nedeniyle korkunç görüntülere tanık olduğu belirtilen açıklamada, bu durumun, hastaneleri ve ambulansları ciddi şekilde etkilediği vurgulandı.

Tıbbi tesislere ve personele yönelik saldırıların, bir aydan uzun süredir devam eden yoğun çatışmaların ardından ciddi biçimde zayıflayan Gazze’deki sağlık sistemine ağır zarar verdiği de ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ICRC’nin Gazze Alt Delegasyon Başkanı William Schomburg, “Gazze’deki hastaneleri etkileyen yıkım artık dayanılmaz hale geliyor ve bunun durdurulması gerekiyor. Binlerce kişinin hayatı risk altında.” ifadelerini kullandı. (AA)

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