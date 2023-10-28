‘Gazze’deki Filistin Kızılayı ekibinin güvenliğinden endişeliyiz’
Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Sekreteri Jagan Chapagain, Gazze'deki Filistin Kızılayı ekiplerinin güvenliğinden endişeli olduğunu belirtti.
Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Sekreteri Jagan Chapagain, İsrail’in yoğun saldırılarının olduğu Gazze’deki duruma ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.
“Filistin Kızılayı ekiplerimizin güvenliğinden endişeliyiz. Dün itibarıyla elektrik kesintisi nedeniyle onlarla bağlantımızı kaybettik” ifadesini kullanan Chapagain, ihtiyaç sahibi insanların yardıma ulaşıp ulaşmadığını bilmediklerini kaydetti.
Chapagain, “Sivillerin ve sağlık tesislerinin korunması gerekiyor. Bu insani bir zorunluluktur.” değerlendirmesinde bulundu.
İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesilmişti. İsrail ordusu, hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurmuştu.
Gazze’de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterilmişti. (AA)