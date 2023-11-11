Gazze’deki Şifa Hastanesi’nde hizmet durdu… Makinelere bağlı hastalar ölüyor

İsrail'in bombaladığı Gazze’nin en büyük sağlık kurumu Şifa Hastanesi'nde hizmetler durdu, makinelerin çalışamaz hale gelmesiyle ölümler başladı. Yoğun bakımdaki 39 bebeğin oksijen yetersizliği nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin içerisinde hareket eden her şeyi hedef alması nedeniyle Şifa Hastanesi’nin hizmet dışı kaldığını açıkladı.

İsrail savaş uçaklarının bugün hastanenin ameliyathane bölümünü de bombaladığı bildirildi. Filistin Sağlık Bakanı, Şifa Hastanesi’nde yoğun bakımda tutulan 39 bebeğin oksijen yetersizliği nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, “Şifa Hastanesindeki oksijen makinelerinin durması nedeniyle bazı hastaları kaybettik” dedi. Kudra, Gazze’nin en büyük hastanesi olan ve binlerce sivilin sığındığı Şifa Hastanesi’nde yakıtın tamamen tükendiğini ve artık makinelerin çalıştırılamadığını aktardı.

‘SAVAŞ SUÇU’

Uluslararası örgütler, İsrail’in hastaneleri hedef almasının açıkça savaş suçu olduğunu belirtiyor. İsrail’in Filistinlileri Gazze’nin kuzeyinden ayrılmaya zorlamak için kasıtlı olarak hastaneleri hedef aldığı vurgulandı.

Sivil Toplum Kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar’ın (MSF) üyesi olan Cerrah Mohammed Obeid, kendisi ve iş arkadaşlarının Gazze’deki Şifa Hastanesindeki yaralıları terk edemeyeceğini söyledi.

Channel 4 News’a konuşan doktor Obeid, Şifa Hastanesindeki hastaların yaklaşık yüzde 90’ının hava saldırıları sebebiyle hastaneyi terk ettiğini ancak cerrahi ve genel tıbbi işlem görmüş hastaların yürüyemeyecek durumda oldukları için hastaneyi terk edemediklerini aktardı.

Hastane çevresinde veya içinde Hamas üyeleri olup olmadığı ve silah depolanması iddiaları sorulduğunda ise hiçbir Hamas mensubunu ya da silah görmediğini, hastanede yalnızca hastaların olduğunu belirten Obeid, söz konusu hastaların ambulans eksikliğinden bölgeden tahliye edilemediğini kaydetti.

İsrail, Gazze’deki hükümetin defalarca reddetmesine rağmen, “askeri amaçlarla kullanıldığı” iddiasıyla Şifa Hastanesi ve çevresini günlerdir bombalıyor.

İSRAİL KAÇANLARI DA VURUYOR

Bu arada İsrail ordusu Filistinlileri zorla göç ettirdiği abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyinde de vurdu.

Gazze’deki Filistin İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinde sivillerin bulunduğu bir evi bombaladığı belirtildi. Açıklamada, İsrail’in hava saldırısına maruz kalan evin Han Yunus’un doğusunda yer alan Absan el-Cedide beldesi sakinlerinden Şahin ailesine ait olduğu ifade edildi. (AJANSLAR)

İlginizi Çekebilir Gazze'de korkunç tablo... Toplu mezara gömülecekler

İlginizi Çekebilir UNICEF'ten Gazze uyarısı: 1 milyon çocuk uçurumun kenarında