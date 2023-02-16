Gazze’den Türkiye ve Suriye’deki depremzede çocuklar için hediye kampanyası

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Türkiye ve Suriye'deki afetzede çocuklara destek için hediye kampanyası başlatıldı.

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Kampanya, sivil toplum kuruluşu Emel Yetimler Derneği tarafından pazar günü Türkiye ve Suriye’yle dayanışma amacıyla başlattığı “Tek Vücut” girişimi bağlamında düzenleniyor.

Dernek yetkilileri, çocuklara hediye kampanyasının, özel şirketlerin yanı sıra Filistinli yetimler tarafından ilgiyle karşılandığını belirtti.

Kampanya çalışmalarına katılan çocuklar, Türkiye ve Suriye’deki yaşıtları için toplanan hediyeleri renkli hediye kağıtlarıyla kaplıyor, paketin üzerine “Gazzeli çocuklardan Türk çocuklara” yazılı renkli etiketi yapıştırıyor.

Yıllardır maruz kaldıkları abluka nedeniyle zor şartlar altında hayatlarını idame ettirmeye çalışan Gazzeliler, Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için destek gösterileri, dayanışma faaliyetleri düzenleseler de ilk kez yardım toplamak için bir etkinliğin yapıldığını ifade ediyor.

“GÜZEL BİR DAYANIŞMA ETKİNLİĞİ”

Derneğin yönetici direktörü İyad el-Mısri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Kampanya, Türkiye ve Suriye’de depremden etkilenen çocukları desteklemek için ayni ve mali yardım toplamayı amaçlıyor. Kampanya kapsamında toplanan meblağ, çocuklara hediye almak için kullanılacak.” dedi.

Kampanyanın bir ay devam edeceğini aktaran Mısri, hediyelerin Türkiye ve Suriye’ye Türk Kızılay ile koordineli şekilde gönderileceğini belirtti.

Mısri, hediye kampanyasının depremden etkilenen iki halkla Filistin halkının dayanışmasını ve duygularını ifade etmek için Emel Yetimler Derneği tarafından başlatılan “Tek Vücut” kampanyasının bir parçası olduğunu dile getirdi.

“Bu kampanyanın, Türk ve Suriye halkları için bir çeşit vefa niteliği taşıdığını” belirten Mısri, “Bu, Gazze’ye yönelik askeri saldırılar sırasında her zaman Filistinlilere destek olan Türk halkı için güzel bir karşılık. Türk halkının bu yardımlarının Filistinli çocukların yüzlerinde bir tebessüm oluşmasında rolleri oldu.” diye konuştu.

FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR, TÜRKİYE VE SURİYE’DEKİ DEPREMZEDE ÇOCUKLARLA DAYANIŞMA İÇİNDE

Filistin halkının Gazze’ye yönelik saldırılar sırasında kaybın ve yıkımın ıstırabını çektiğini anımsatan Mısri, söz konusu kampanyanın da halkların “yaşadığı acı ve ıstırabın birlikteliğinden” kaynaklandığını söyledi.

Mısri, bu hediyelerin basit bir bağış olduğunu, Gazze’deki Filistinlilerin mütevazi imkanları dahilinde gerçekleştiğini ancak sembolik bir değeri olduğunu ifade etti.

Filistinli yetim çocuklardan Takva Ebu Asi (14), Türkiye ve Suriye’de çocukların yaşadığı bu felaketten dolayı derin üzüntü duyduklarını söyledi.

Ebu Asi, Filistinliler olarak göç etmenin ve evlerini kaybetmenin ne demek olduğunu çok iyi bildiklerini ve bu acıları İsrail saldırıları nedeniyle kendilerinin de yaşadığını ifade ederek, depremlerden zarar gören çocuklara gönderdikleri oyuncaklarla onlara destek olmak istediklerini kaydetti.

“BU BİZİM TÜRKİYE’YE VEFA BORCUMUZDUR”

Filistinli Rua Yasin de (13) Türkiye ve Suriye’deki depremzede çocuklara gönderdikleri bu oyuncaklarla, ‘acınızı hissediyoruz ve biz sizin yanınızdayız’ mesajını verdiklerini belirtti.

Yasin, hediyelerin “ne kadar küçük olursa olsun sembolik bir değeri olduğunu ve Gazzeli çocukların Türkiye ve Suriyeli çocuklarla dayanışmasını ifade ettiğini” açıkladı.

Yasin, depremlerde hayatını kaybeden çocuklara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.

Derneğin Yönetim Kurulu üyesi Necla el-Galayeyni de yetim annelerinin de depremzede çocuklar için çok sayıda bağış yaptığını söyledi.

Galeyeyni, annelerin hediyeler, oyuncaklar ve kışlık giysiler bağışladığını belirterek, “Bu anneler, depremzede annelerle sebepleri farklı olsa da aynı acıları yaşamış anneler. Türkiye, daima Filistinli kadınlara ve yetim çocuklara destek oldu. Bu bizim Türkiye’ye vefa borcumuzdur.” ifadesini kullandı. (AA)

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