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Gazzeli hasta çocuklar, Türkiye’ye getirilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazzeli hasta çocukların Türkiye'ye getirileceğini açıkladı. Koca, "26 hastanın naklini bugün için planladık. Refah sınır kapısından hastalar geçti ve işlemleri yapılıyor" dedi.

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Gazzeli hasta çocuklar, Türkiye’ye getirilecek

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