‘Gazze’ye atom bombası atılabilir’ sözü İsrail’de kriz çıkardı

İsrail Miras Bakanı Amihai Eliyahu'nun Gazze Şeridi'ne nükleer bomba atılmasının olasılıklardan biri olduğunu söylemesi, İsrail hükümetini harekete geçirdi.

Sozcu.com.tr

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İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu’nun abluka altındaki Gazze Şeridi’ne nükleer bomba atılmasının olasılıklardan biri olduğunu söylemesi İsrail içinde de krize yol açtı.

Eliyahu, katıldığı bir radyo programında Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilere yönelik skandal sözlere imza atmıştı. Filistin düşmanlığı ve aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) partisinden koalisyon hükümetinde yer alan Eliyahu, Gazze’de yaşayan Filistinlilerin ya İrlanda’ya da çöle gitmesi gerektiğini söylemişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, tepkilerin ardından Eliyahu’nun hükümet toplantılarından men edilmesine karar verdi. Netanyahu, aşırı sağcı bakanı görevden alıp almayacağı sorularınaysa yanıt vermedi.

Tepkiler üzerine Eliyahu geri adım atarak açıklamasının “mecazi olduğunu” savunmuştu.

TEPKİLER BÜYÜYOR

Bu arada Gazze’deki İsrailli esirlerin aileleri de, Eliyahu’nun açıklamasına tepki gösterdi.

İsrailli esirlerin aileleri yaptığı yazılı açıklamada, Eliyahu’nun söz konusu sözlerini, “Şok edici” olarak nitelendirdi. “Başbakanı esirlere ve kayıp kişilere zarar vermek isteyen bakanlara karşı derhal harekete geçmeye çağırıyoruz” ifadelerine yer verilen açıklamada, “Tüm esirler ve kayıp kişilerin öldürülmesi çağrısında bulunan Bakan, bugün bunun bedelini ödemeli” denildi.Hamas, abluka altındaki Gazze’ye nükleer bomba atılması olasılığından söz eden İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu’nun açıklamasını, “İsrail hükümetinin terörizmini yansıttığı” şeklinde değerlendirdi.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım ise, “Bu açıklamalar, faşist İsrail hükümetinin uyguladığı terörü yansıtıyor ve Gazze’ye yönelik soykırımın boyutunu ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı. (AJANSLAR)