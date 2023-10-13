Gazze’ye bomba yağarken Batı Şeria’da da tansiyon yükseliyor
İsrail-Filistin çatışması 7. gününe girerken, İsrail ordusunun Gazze'de neden olduğu sivil kayıplara karşı Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'da tansiyon yükseliyor.
İsrail’in Gazze saldırıları sürerken İsrail güçleri, Batı Şeria'da çok sayıda geçiş kapısını kapalı tutarak bölgedeki Filistin belde ve köylerinde giriş çıkışlara izin vermiyor.
Çok sayıda İsrail askeri geçiş noktası ve yol kapatmalar nedeniyle Batı Şeria küçük kantonlara bölündü, bölgedeki okullar, iş yerleri ve kamu kurumları da kapalı. Bölge sakinleri, Gazze ile dayanışma amaçlı protestolarda İsrail askerlerinin gaz bombası ve plastik mermi yerine doğrudan gerçek mermiler kullandığını aktardı.
Öte yandan İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da İsrail askerlerinin müdahalesinde biri çocuk 6 kişi yaralandı. (AA)