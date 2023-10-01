Gerginlik sürüyor… Priştine’den Belgrad’a tepki

Sırbistan ile Kosova arasındaki gerginlik sürüyor. Priştine tarafından, Belgrad'a ordusunu 'üç farklı yönden' Kosova'ya doğru ilerlettiği suçlaması yöneltildi.

Sozcu.com.tr

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Sırbistan ile Kosova arasındaki gerilim sürerken, Priştine, Belgrad’ı, ordusunu ‘üç farklı yönden’ Kosova’ya doğru ilerletmekle suçladı. Gelişme, Kosova hükümetinin Cumartesi akşamı Alman Basın Ajansı’na da e-posta yoluyla gönderdiği bir açıklamada ortaya çıktı.

Sırp ordusuna bağlı İkinci Tugay’a bağlı birlikler Raska yönünden Kosova’nın kuzey sınırına, Üçüncü Tugay’a bağlı birimler Niş bölgesinden kuzeydoğu sınırına, Dördüncü Tugay’a bağlı birimler ise Vranje bölgesinden doğu sınırına doğru hareket etti.

Cuma günü Sırbistan, Kosova sınırından birkaç kilometre uzakta bulunan 48 ileri operasyon üssüne asker ve polis gönderdi. Sırbistan uçaksavar sistemleri ve ağır toplarının da konuşlandırdığı öğrenilirken, hükümetin açıklamasında uluslararası ortaklarla koordinasyon halinde Kosova’nın ‘toprak bütünlüğünü koruma konusunda her zamankinden daha kararlı’ olduğu belirtildi.