Gilgo Beach katili: 59 yaşındaki adam seri katil iddiasıyla yakalandı

ABD'nin Gilgo Beach bölgesinde bulunan dört genç kadının ölümünden sorumlu olduğu iddia edilen bir adam yakalandı. Adamın evinde inceleme yapan polisler, "ses geçirmez oda" buldu.

Sozcu.com.tr

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ABD, yıllar önce işlenen bir dizi cinayetin sorumlusu olarak 59 yaşındaki bir adamı gözaltına aldı…

2010 yılında yaşanan bir dizi cinayetin ardından soruşturmayı yeniden başlatan Amerikan polisi, “Gilgo Dörtlüsü” olarak da bilinen öldürülen kadınların katili olarak Rex Heuermann’ı geçen hafta gözaltına aldı.

Manhattan’daki ofisinde gözaltına alınan adam 2010’da cesetleri Gilgo Beach’te bulunan Melissa Barthelemy, Megan Waterman, Amber Lynn Costello ve Maureen Brainard-Barnes’ın ölümünden sorumlu tutuluyor.

O dönemde bölgede 7 kişinin daha canzı bedeni bulunurken bu ölümlerden henüz Heuermann’ın sorumlu tutulmadığı ve vakaların “çözülmemiş vakalar” olarak resmi kayıtlara geçtiği belirtildi. Bu dört kadının da eskort olduğu ve iki çocuk babası olan Heuermann ile bağı olduğuna dair bilgiler de ABD medyasında yer aldı.

Dün, Heuermann’ın evinde yapılan incelemelerde ise dikkat çekici bulgulara ulaşıldı… Heuermann’ın evinde ses geçirmeyen bir oda bulunduğu belirtilirken, polisin de “kadavra köpekleri” olarak da bilinen özel eğitimli köpeklerle evde aramalara katıldığı ortaya çıktı.

Bir mimar olan Heuermann’ın kurbanlarını ses geçirmeyen odalarda öldürdüğü iddia edilirken, ABD medyasında yer alan haberlerde, “Suçlanan Gilgo Beach katilinin katilinin kurbanlarından en az biri evinin bodrumunda öldürülmüş olabilir” yorumu yapıldı.

ABD’nin çok okunan bulvar gazetelerinden New York Post’a konuşan Heuermann’ın eski iş arkadaşları ve komşuları, “Onun çok silahı vardı ve gizli bir odası vardı. Ama gizli bir odadan ziyade ciddi bir mahzen gibiydi. Yeni beton duvarlar yaptırdı, ağır bir kapı yaptırdı. Duvarların kalınlığı yaklaşık 1 metreydi” dedi.

Heuermann’ın komşusu olan 64 yaşındaki Robert Musto, “Bu adam çok tuhaftı. Bodrumunda ses yalıtımlı bir oda vardı. Ne işe yarıyordu ki” dedi. Polisin aramalarını bu oda etrafında yoğunlaştırdığı fakat Heuermann’ın eşi ve çocuklarıyla birlikte birçok eşyaları da çıkarttıklarını ve bütün evi tarayacakları açıklandı.

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