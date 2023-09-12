Gizli dokümanlar incelendi: İsviçre Katolik Kilisesi’nde binden fazla cinsel istismar

İsviçre'deki Katolik Kilisesi'nde 20. yüzyılın ortasından bu yana 1002 cinsel istismar vakası yaşandığı belirlendi. Tespit edilen vakaların "buzdağının görünen kısmı" olduğunu vurgulayan araştırmacılar, cinsel istismarın neredeyse tamamının yetişkin erkekler tarafından yapıldığını ve vakaların dörtte üçünün reşit olmayan kişileri içerdiğini belirtti.

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İsviçre’deki Katolik Kilisesi’nde 20. yüzyılın ortasından bu yana 1002 cinsel istismar vakası yaşandığı belirlendi.

Zürih Üniversitesi’nden araştırmacılar, 1950’lerden bu yana yayımlanmış gizli dokümanları inceledi.

Araştırmaya göre, cinsel istismarın neredeyse tamamı yetişkin erkekler tarafından yapıldı ve vakaların dörtte üçü reşit olmayan kişileri içerdi.

Araştırmaya göre cinsel istismara uğrayan kişilerin yüzde 56’sı yetişkin erkek ve erkek çocukları, yüzde 39’u kadın ve kız çocukları. Kalan yüzde 5’in cinsiyetinin belirlenemediği bilgisi paylaşıldı.

Cinsel istismar vakalarının yüzde 30’u okullar ve evlerde meydana geldi.

“KANITLAR YOK EDİLDİ”

Araştırmacılar, konuyla ilgili bilgi ve belge toplamaya devam ettiklerini ancak birçok belgenin kanıtları silmek için yok edildiğini belirtti.

“BUZDAĞININ GÖRÜNEN YÜZÜ”

Çalışmayı yürüten Prof. Monika Dommann ve Prof. Marietta Meier, “saptanan vakaların buzdağının görünen yüzü olduğunu” vurguladı. (AA)

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