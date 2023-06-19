Göçmen faciasında ölü sayısı artıyor

Yunanistan açıklarında meydana gelen göçmen teknesi faciasında Yunan sahil güvenliğinin ihmalinin bulunduğu iddiaları her geçen gün daha fazla seslendirilirken faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 80'e yükseldi.

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Yunan makamları tarafından yapılan açıklamada, facianın yaşandığı bölgede iki kişinin daha cesedinin bulunarak otopsi için Kalamata Limanı’na götürüldüğü belirtildi.

İHMAL İDDİASI

Yunanistan’da yayımlanan Efimerida Ton Sintakton gazetesi, facianın meydana geldiği noktadan geçen “Faithful Warrior” isimli petrol tankerinin kaptanının ifadelerine yer verdiği haberde geminin sahil güvenlik ekiplerince olay yerinden uzaklaştırıldığını iddia etmişti.

Yunan Arama ve Kurtarma Merkezinin aşırı yüklü teknenin tehlikeli şekilde sallandığından haberdar olduğu öne sürülen haberde, sahil güvenlik ekiplerinin petrol tankerini olası kurtarma operasyonu için olay yerine çağırmak yerine neden uzaklaştırmayı seçtiğine dair soruların cevaplandırılması gerektiği belirtilmişti.

Ana muhalefetteki Radikal Sol İttifak (SYRIZA) Lideri Aleksis Çipras, olayla ilgili bilgi almak için faciadan kurtulan göçmenlerin götürüldüğü Kalamata Limanı’nı ziyaret etmiş, göçmenlerin kendisine Yunan sahil güvenlik ekiplerinin, tekneyi İtalyan sularına doğru itmeye çalıştığını söylediğini aktarmıştı.

YUNANİSTAN AÇIKLARINDAKİ FACİA

Yunanistan’ın Mora Yarımadası’nda bulunan Navarin’den 47 deniz mili uzaklıktaki uluslararası sularda 14 Haziran’da düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi alabora olmuş, 80 kişi yaşamını yitirmiş, 104 kişi kurtarılarak Kalamata Limanı’na getirilmişti.

Sivil toplum kuruluşu Alarm Phone’a göre teknede yaklaşık 700 kişi bulunuyordu. Arama kurtarma çalışmaları sürerken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. (AA)

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