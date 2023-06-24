Göçmen felaketi: ‘Yunanistan kurtarmak için hiçbir şey yapmadı’

Atina Barosu, geçen hafta çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği faciayla ilgili "Yunanistan açıklarındaki göçmen teknesi faciası önlenebilirdi" diyerek Yunan sahil güvenlik yetkililerini ve AB'nin sınır güvenlik kurumu Frontex'i suçladı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yunanistan açıklarında göçmen teknesi faciasında Yunan sahil güvenliğinin ihmalinin bulunduğu iddiaları her geçen gün daha fazla seslendirilirken aşırı yüklü teknenin batmadan saatler önce tehlikede olduğunun tespit edilmesi nedeniyle “facia önlenebilirdi” denildi.

Atina Barosunun çağrısıyla kazanın nedenlerini araştırmak için yaklaşık 70 hukukçudan oluşan bir grup kurulacağı bildirildi. Barodan yapılan açıklamada, enkazın koşullarının kapsamlı araştırılması ve gerçeğin ortaya çıkarılmasıyla sorumluların cezalandırılması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, “Aşırı yüklü teknenin zamanında tespit edildiği için facianın önlenebileceğine olan inancımızı ifade ediyoruz ancak Sahil Güvenlik yetkilileri ve olayı izleyen sınır koruma ajansı Frontex, herhangi bir kurtarma eyleminde bulunmadı” ifadeleri yer aldı. Kazanın nedenlerinin aydınlatılması için ülkedeki tüm barolara çalışma başlatmaları çağrısında bulunan grup üyeleri, bireysel ve toplu olarak harekete geçen herkesle işbirliğine açık olduklarını bildirdi.

‘YUNAN SAHİL GÜVENLİĞİNİN İHMALİ’

Yunan basınında yer alan haberlerde, faciadan kurtulan bir göçmenin savcıya verdiği ifadede, teknenin Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin halatlarla çekmeye başladığı sırada battığını söylediği aktarılmıştı.

Bir başka göçmenin ise ifadesinde “Yunan Sahil Güvenlik botu tekneye bir halat bağladı ve tekneyi çekerken aşırı sürat nedeniyle tekne sağa sola sallanmaya başladı ve alabora oldu” dediği belirtilmişti.

Yunanistan’da yayımlanan Efimerida Ton Sintakton gazetesi, facianın meydana geldiği noktadan geçen “Faithful Warrior” isimli petrol tankerinin kaptanının ifadelerine yer verdiği haberde geminin sahil güvenlik ekiplerince olay yerinden uzaklaştırıldığını iddia etmişti.

Yunan Arama ve Kurtarma Merkezinin aşırı yüklü teknenin tehlikeli şekilde sallandığından haberdar olduğu öne sürülen haberde, sahil güvenlik ekiplerinin petrol tankerini olası kurtarma operasyonu için olay yerine çağırmak yerine neden uzaklaştırmayı seçtiğine dair soruların cevaplandırılması gerektiği belirtilmişti.

‘YUNANİSTAN GEMİYİ İTTİ’ İDDİASI

Ana muhalefetteki SYRIZA’nın lideri Aleksis Çipras, olayla ilgili bilgi almak için faciadan kurtulan göçmenlerin götürüldüğü Kalamata Limanı’nı ziyaret etmiş, göçmenlerin kendisine Yunan sahil güvenlik ekiplerinin, tekneyi İtalyan sularına doğru itmeye çalıştığını söylediğini aktarmıştı.

Yunanistan’ın Mora Yarımadası’nda bulunan Navarin’den 47 deniz mili uzaklıktaki uluslararası sularda 14 Haziran’da düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi alabora olmuş, 82 kişi ölmüş, 104 kişi kurtarılarak Kalamata Limanı’na getirilmişti. Sivil toplum kuruluşu Alarm Phone’a göre teknede yaklaşık 700 kişi bulunuyordu. (AA)

İlginizi Çekebilir Yunanistan açıklarındaki göçmen teknesi faciasında ölü sayısı artıyor

İlginizi Çekebilir Akdeniz'de düzensiz göçmenler kurtarılmayı bekliyor