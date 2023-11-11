Göçmen merkezinde patlama… 31 kişi yaralandı

İtalya'nın Viterbo kentindeki göçmen merkezinde gece saatlerinde meydana gelen patlamada 31 kişi yaralandı.

Sozcu.com.tr

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İtalyan İtfaiyesi tarafından “X” platformundan yapılan paylaşımda, başkent Roma’nın 80 kilometre kuzeyindeki Viterbo kentine bağlı San Lorenzo Nuovo’daki göçmen kabul merkezinde dün gece patlama yaşandığı belirtildi.

Olayda 31 kişinin yaralandığı kaydedilirken, patlama ve çökmeye gaz sızıntısının neden olduğu bildirildi.

İtalyan basınındaki haberlerde de bazı göçmenlerin durumunun ağır olduğu ayrıca yaralılar arasında çocukların da bulunduğu ifade edildi.

Patlamanın yaşandığı merkezdeki düzensiz göçmenlerin, iltica talebinde bulunanlar olduğu bilgisi verildi.

San Lorenzo Nuovo beldesinin Belediye Başkanı Massimo Bambini, LaPresse ajansına yaptığı açıklamada, “Acil durum sona erdi ve neyse ki herhangi bir olumsuz sonuç yaşanmadı. Soruşturmalar, patlamaya neyin sebep olduğunu açıklığa kavuşturacak” dedi. (AA)

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