Gökkuşağı saatleri kriz çıkardı: Dev şirket ve Malezya karşı karşıya

Eşcinselliğin suç olduğu Malezya’da hükümetin ünlü İsveç markası Swatch’un saatlerine el koyması büyük kriz çıkardı. Malezya’ya dava açan şirket, zararının telafi edilmesini ve saatlerin iadesini istiyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Malezya'nın Onur Haftası için üretilen ünlü İsveç markası Swatch'un saatlerine el koyması büyük krize yol açtı.

Eşcinselliğin suç olduğu Malezya'da hükümet, mayıs ayında Swatch'un gökkuşağı renklerini içeren saatlerine el koymuştu. Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkede bu adım, LGBTQ toplumuna artan baskının bir göstergesi olarak uluslararası hak örgütlerinin büyük tepkisini çekmişti.

Swatch Group şirketi, bu kararın itibarına gölge düşürdüğünü belirterek Malezya hükümetine dava açtı. “Onur Koleksiyonu” adı altında birçok ülkede satılan saatlere el koyulmasına tepki gösteren şirket, Malezya İçişleri Bakanlığı'nın 16 mağazadaki 172 saate el koymasını “yasadışı adım” olarak niteledi.

‘SAATLERİMİZİ GERİ VERİN’

Reuters haber ajansının haberine göre, Kuala Lumpur Yüksek Mahkemesi'nde geçen ay açılan davada Swatch, “el konan saatler elbette ki kamu düzenine, ahlaka ve yasalara bir tehdit oluşturmuyor” ifadelerini kullandı. Şirket, saatlerin toplam değerinin 14 bin dolar olduğunu, saatlerde herhangi bir LGBTQ işareti bulunmadığını ve el koymanın Malezya yasalarına da aykırı olduğunu belirtti.

Zararın telafi edilmesini ve saatlerin iadesini isteyen Swatch, Malezya'da ticari faaliyetlerinin büyük tehlike altında olduğunu bildirdi.

EŞCİNSELLERE KIRBAÇ CEZASI

Malezya'da geçen sene 18 kişi LGBT topluluğunun Cadılar Günü partisine katıldığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Ülkede eşcinsellikle suçlananlar hapis ve kırbaç cezasına çarptırılıyor.

Malezya, gelecek ay yerel seçimler için sandığa gidiyor. İslamcı kesimin hedefindeki Başbakan Enver İbrahim'in ilerici koalisyonu muhafazakar ittifaka karşı yarışacak. Enver İbrahim ise eleştirilere karşı İslam kuralların etkisini artıracağını ve LGBT haklarına izin vermeyeceğini söylüyor.

İlginizi Çekebilir İzmir'de LGBTİ'lerin etkinlikleri yasaklandı

İlginizi Çekebilir Erdoğan'dan muhalefete: Bunlar LGBT'ci