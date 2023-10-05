Göl taştı, onlarca kişi sel sularında kayıp

Hindistan'da buzul gölünün yoğun yağışlar sonrası kırılarak taşmasıyla 14 kişi hayatını kaybetti, 102 kişi ise kayıp.

Sozcu.com.tr

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Hindistan’da dün görülen yoğun yağışlar nedeniyle buz tutmuş olan gölün kırılarak taşması ve dağ yolunda sele yol açmasıyla en az 14 kişi hayatını kaybetti.

Lhonak buzul gölü üzerinde dün kısa sürede büyük miktarda yağışın gerçekleşmesine neden olan ani sağanak yağmur, Çin sınırına yakın olan Sikkim eyaletinin başkenti Gangtok’un 150 km kuzeyinde yer alan Teesta vadisinde sele yol açtı. Yetkililer, 102 kişinin kaybolduğunu ve aralarında 22 askeri personel olduğunu açıkladı.

Hindistan’ın kuzeydoğusunda meydana gelen ve 22 bin kişiyi etkileyen sel Güney Asya’nın dağlık bölgesinde görülen ölümcül hava olaylarının sonuncusu olurken, sele iklim değişikliğinin neden olduğu ifade ediliyor.

Hindistan Savunma Bakanlığı sözcüsü, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada “Aralıksız yağışlar, Teesta nehrinde hızlı akan su ve birçok bölgede yolların ve köprülerin sular altında kaldığı koşullar altında arama çalışmaları devam ediyor” dedi. (Reuters)