Google’a savaş açan Türk kadını

Ülkü Rowe, erkeklere fazla maaş verildiğini öne sürdü. Terfi etmesinin de engellendiğini iddia etti.

Razi CANİKLİGİL

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DÜNYANIN önde gelen bilişim şirketlerinden Google'da 6 yılı aşkın zamandır yönetici olarak görev yapan Türk bilgisayar mühendisi Ülkü Rowe, dev firmaya dava açtı. Cinsiyet ayrımcılığına maruz kaldığını savunan Rowe, kendisinin eşit veya daha az vasıflı erkeklerden daha düşük seviye ve maaşla işe alındığını iddia etti.

Bu konuyla ilgili şikayetini firma yetkililerine ilettiğinde ise Google'ın misilleme yaparak terfi fırsatlarını reddettiğini ve hatta rütbesini düşürdüğünü öne sürdü. Türk mühendis, yöneticilerinden birinin onu toplantılardan, e-posta listelerinden ve erkek meslektaşlarının davet edildiği saha dışındaki ekiplerden hariç tuttuğunu iddia ediyor.