Görenler şoka girdi: Prens William’dan burger servisi
İngiltere tahtının bir numaralı varisi Prens William, bir yiyecek arabasında halka servis yaparak görenleri şaşırttı.
41 yaşındaki İngiltere Prensi William, popüler YouTube kanalı Sorted Food için Londra’da tezgahın başına geçti. Halka çevre dostu sebzeli burger dağıtan Prens’i görenler gözlerine inanamadı.
Kanalın düzenlediği yiyecek yarışmasını kazananların burgerlerinin servis edildiği program, YouTube’da da yayınlandı. Şeflerle beraber burgerleri halkın beğenisine sunan Prens William, yiyeceklerin tadına bakan konukların yorumlarını da ilgiyle dinledi.
Prens, burgerleri tezgaha dizdikten sonra “Herkese günaydın. Burgerler iyi pişmiş, yemeye hazır” dedi. Willliam, konuklara dönüştürülebilir kutularda sunulan çevre dostu burgerlerle ilgili bilgi de verdi.
Bir kişi prense “Şu anda rüya mı görüyorum?” diye seslenirken bir diğeri de “Ağzım açık kaldı, söyleyecek bir şey bulamıyorum” dedi.