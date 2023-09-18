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Gösteri uçakları havada çarpıştı

ABD'de hava gösterisi esnasında 2 uçak çarpıştı, 2 pilot öldü.

Sozcu.com.tr
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Gösteri uçakları havada çarpıştı

ABD’nin Nevada eyaletinde düzenlenen bir hava gösterisinde 2 uçağın çarpışması sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

Nevada’nın Reno kentinde düzenlenen “Reno Hava Yarışları” etkinliği, kazaya sahne oldu.

Reno Hava Yarışı Birliğinden yapılan açıklamada, kapanış gösterisi esnasında 2 uçağın havada çarpıştığı bildirildi.

Açıklamada, çarpışma sonucu her iki uçağın pilotunun da yaşamını yitirdiği, olayda yaralanan olmadığı kaydedildi. Yetkililer, kazanın nedenini belirlemek için soruşturma açtı. (AA)

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