Gözü siyasette: Meghan Markle senatörlüğe yeşil ışık yaktı

İngiliz Kraliyet Ailesi'nden sansasyonel bir şekilde ayrıldıktan sonra ABD'ye yerleşen Meghan Markle'ın siyasete atılacağı söylentileri gündeme bomba gibi düştü.

Sozcu.com.tr

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2018 yılında evlendiği Prens Harry’den (39) iki çocuk sahibi olan ve ailesiyle birlikte ABD’de yeni bir yaşama yelken açan Meghan Markle’ın (42), cuma günü 90 yaşında hayatını kaybeden Senatör Dianne Feinstein’ın yerine aday olabileceği konuşuluyor.

Kraliyet Ailesi’nden ayrıldıktan sonra Netflix ve Spotify ile milyon dolarlık anlaşmalara imza atan Markle yeni projelerinde gözle görülür bir başarı gösterememişti.

Çeşitli kaynaklar, Feinstein’in vefatından sadece birkaç dakika sonra bile, Markle’ın, görev süresi Ocak 2025’te sona eren Feinstein’ın koltuğunu doldurmak üzere atanabileceğine dair spekülasyonlar olduğunu söyledi.

UZAK İHTİMAL İDDİASI

Ancak başka bir kaynağa göre de, Markle’ın Oprah Winfrey ve Kennedy ailesi gibi önemli Demokratlarla olan dostluğuna rağmen Kongre Binası’na girme şansı çok az.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom’a yakın Demokrat bir bağışçı, “Meghan kesinlikle uzak bir ihtimal, ancak bugünlerde ABD siyasetinin çılgınlığında bu imkansız değil. Daha çılgın şeyler oldu.” dedi.​

İki dönemdir Demokrat Parti adayı olan ve başkanlık hayalleri kuran Newsom’ın, yakında Senato tarihinde en uzun süre görev yapan kadın olan Feinstein’ın yerine geçecek kişiyi seçmesi gerekiyor.

55 yaşındaki valinin, Ekim 2020’de, Senatör pozisyonu için Markle ile röportaj yaptığı bildirildi.

Daily Mail’e konuşan bir kaynak, Markle’ın bu göreve hazırlanırken üst düzey Demokratlar arasında ağ kurduğunu ve iddialara göre nihai hedefinin ABD başkanlığı olduğunu söyledi.

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