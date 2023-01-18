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Greta Thunberg, Davos’ta Türk yetkili ile görüşecek

İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg'in bugün Davos'ta Uluslararası Enerji Ajansı'nın yönetici direktörü Fatih Birol ile görüşeceği açıklandı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 14:46 - 18 Ocak 2023 Güncellenme:
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Greta Thunberg, Davos’ta Türk yetkili ile görüşecek

Bu hafta İsviçre’nin dağlık kasabası Davos’ta gerçekleşen Dünya Ekonomi Forumu’nda çevre aktivisti Greta Thunberg ile Uluslararası Enerji Ajansı’nın yönetici direktörü Fatih Birol’un görüşeceği açıklandı.

Etkinliğin organizatörleri bugün gerçekleşecek yuvarlak masa toplantısında Thunberg’in Birol ile masaya oturacağı belirtildi. Etkinlikte Helena Gualinga, Vanessa Nakate ve Luisa Neubauer’in de yer alacağı belirtildi.

Dün Almanya’da eylem yaptığı sırada gözaltına alınan Greta’nın etkinliğe yetişmesi bekleniyor.

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