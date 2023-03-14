Grev büyüyor: ‘Paris açık hava çöplüğüne döndü’

Fransa'da Ulaştırmadan Sorumlu Bakan Clement Beaune, temizlik işçilerinin hükümetin emeklilik reformunu protesto için gittiği grev nedeniyle başkent Paris'te oluşan "çöpten tepecikler"den Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun sorumlu olduğunu söyledi.

Sozcu.com.tr

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Beaune, France 2 televizyonuna yaptığı açıklamada, “Paris dev bir açık hava çöplüğüne dönüştü” ifadesini kullandı.

Bu durumdan, Belediye Başkanı Hidalgo’nun sorumlu olduğunu savunan Beaune, “Grevde olan Anne Hidolgo’dur. Hiçbir şey yapmıyor” dedi.

Clement Beaune, temizlik çalışanlarının grevine saygı duyduğunu belirterek, Paris gibi bir kentin Belediye Başkanı’nın çöp yığınlarını görmezden gelemeyeceğini dile getirdi.

Oluşan çöp yığınları nedeniyle yayılan koku ve artan farelerin, kamu sağlığını tehdit ettiğine dikkati çeken Beaune, çağrılara rağmen Belediye Başkanı Hidalgo’nun tepki vermemesinden yakındı.

Bakan Beaune, çalışanları grevde olmayan belediyelerin, Paris Belediyesi ile yasal çerçevede anlaşarak, işe el atmaları ve Başkan Hidalgo’nun buna ön ayak olması çağrısında bulundu.

Fransız basını, Paris’te 5 bin tondan fazla çöpün yığıldığını aktardı. Basında yer alan görüntülerde, Paris’in birçok yerinde çöplerden oluşan “tepecikler” dikkati çekmişti.

EMEKLİLİK YAŞI 64’E ÇIKARILACAK

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 10 Ocak’ta, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun hayata geçirileceğini açıklamıştı.

Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede, 1 Eylül’den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030’da 64’e çıkarılacağını ifade eden Borne, 2027’de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı getirileceğini söylemişti.

Tartışmalı reforma karşı ülke çapında 19 Ocak’tan bu yana birçok kez grev ve protestolar düzenlendi.

Reformun, “emeklilik yaşını kademeli olarak 62’den 64’e çıkarmayı öngören” en tartışmalı maddesini 9 Mart’ta onaylayan Senato, 12 Mart’ta reformun diğer maddelerini kabul etmişti.

15 Mart’ta Karma Komisyon’a gidecek reforma ilişkin tasarı, bir daha Senatoda oylamaya sunulacak, ardından nihai oylama için Ulusal Meclise gönderilecek. (AA)

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