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Güney Afrika’da eve silahlı saldırı: 6 ölü

Güney Afrika'da yaşanan silahlı saldırıda 6 kişi öldü.

Sozcu.com.tr
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Güney Afrika’da eve silahlı saldırı: 6 ölü

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Eastern Cape eyaletinin Nelson Mandela Körfezi bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi.

Polisten yapılan açıklamada, 3 silahlı saldırganın, KwaNobuhle ilçesindeki bir eve düzenlediği saldırıda 1’i kadın 6 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, olayın uyuşturucu bağlantılı olabileceği kaydedildi.

Polisin başlattığı operasyon kapsamında şimdiye kadar 5 kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. (AA)

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