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Güney Afrika’da katliam: Aynı aileden 10 kişi öldürüldü

Güney Afrika'da silahlı kişilerin bir eve düzenlediği saldırıda aynı aileden üçü erkek 10 kişi öldü.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 15:25 - 21 Nisan 2023 Güncellenme:
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Güney Afrika’da katliam: Aynı aileden 10 kişi öldürüldü

Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal bölgesindeki Pietermaritzburg kentinde bir aile, gece uykularında korkunç şekilde katledildi.

Emniyet yetkilileri, silahlı kişilerin eve saldırarak aynı aileden üçü erkek 10 kişiyi öldürdüğünü aktardı. Yetkililer ihbar üzerine gittikleri evde 10 kişiyi kanlar içinde bulduklarını bildirdi.

Saldırganların amacının ne olduğu konusunda araştırmanın devam ettiği belirtildi.

60 milyon nüfuslu Güney Afrika suç oranlarının en yüksek olduğu ülkelerden biri. Ocak ayında bir doğum günü partisine düzenlenen saldırıda 8 kişi hayatını kaybetmişti.

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