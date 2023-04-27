Güney Kore liderinden Biden’a serenat

Beyaz Saray’ı ziyaret eden Güney Kore lideri Yoon Suk-yeol, ABD Başkanı Joe Biden’la sahneye çıkıp Amerikan Pastası şarkısını söyleyerek herkesi şaşırttı.

Sozcu.com.tr

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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Beyaz Saray ziyaretinde ABD Başkanı Joe Biden'a görülmemiş bir jestte bulundu.

Başkan Biden ve First Lady Jill Biden, dün akşam Beyaz Saray'da Güney Kore lideri ve eşi Kim Keon Hee'yi ağırladı. Konuklar onuruna düzenlenen akşam yemeğinde eğlenceli anlar yaşandı.

Broadway müzikallerinden parçaların canlı olarak çalındığı eğlencede, Broadway yıldızları Norm Lewis, Lea Salonga ve Jessica Vosk da sahne aldı. Daha sonra Jill Biden sahneye çıkıp, sanatçıların Güney Kore lideri Yoon'un en sevdiği şarkı olan American Pie'ı (Amerikan Pastası) söyleyeceğini duyurdu.

Şarkı bitince gecenin sürprizi yaşandı, ABD Başkanı Biden ve Yoon birlikte sahneye çıktı. Güney Kore liderinin şarkıyı İngilizce olarak eksiksiz söylemesi Biden'ı ve aralarında Angelina Jolie'nin de olduğu konukları heyecanlandırdı. Salondaki konuklar Yoon'u dakikalarca alkışladı.

Güney Kore liderinin müzik yeteneğinden çok etkilendiğini söyleyen Biden da, Yoon'a şarkıyı yazan Don McLean tarafından imzalanmış bir gitar hediye etti.

ABD, 40 YIL SONRA KORE’YE BALİSTİK DENİZALTI GÖNDERECEK

Güney Kore liderinin ABD ziyaretinde iki ülke arasında ortak deklarasyon metni imzalandı.

Buna göre ABD'nin Kuzey Kore'nin artan nükleer tehditlerine karşı Güney Kore’ye 40 yıl sonra ilk kez nükleer balistik denizaltı yollamaya hazırlandığı ifade edildi.

Beyaz Saray'ın yayınladığı Washington Deklarasyonu’nda, iki ülke arasında, Kuzey Kore’nin nükleer faaliyetlerine karşı birlikte hareket etmek için Nükleer Danışma Grubu’nun (NCG) kurulacağı, bu sayede belli aralıklarla ABD ile stratejik konularda bilgi paylaşımı yapılacağı ve beklenmedik nükleer olasılıkları planlamaya yönelik kurumlar arası masa üstü simülasyon oluşturulacağı duyuruldu.

ABD donanmasının Kore Yarımadası’ndaki görünürlüğünün artacağı da kaydedildi. (AJANSLAR)

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