Güney Kore liderinden Ukrayna’ya sürpriz ziyaret
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, Ukrayna'ya sürpriz ziyaretinde Zelenskiy'le görüştü.
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Ukrayna’ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.
Yonhap’ın haberine göre, Yoon, Polonya’daki 3 günlük resmi ziyaretinin ardından Ukrayna’ya gitti. Başkanlık Ofisi Basın Sekreteri Kim Eun-hye, Yoon’un, İrpin ve Buça kentlerini ziyaret ettiğini, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştüğünü bildirdi.
Görüşmede, Güney Kore’nin Ukrayna’ya ek yardım sağlayabileceği alanların ele alındığı kaydedildi. (AJANSLAR)