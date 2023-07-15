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Güney Kore liderinden Ukrayna’ya sürpriz ziyaret

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, Ukrayna'ya sürpriz ziyaretinde Zelenskiy'le görüştü.

Sozcu.com.tr
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Güney Kore liderinden Ukrayna’ya sürpriz ziyaret

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Ukrayna’ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Yonhap’ın haberine göre, Yoon, Polonya’daki 3 günlük resmi ziyaretinin ardından Ukrayna’ya gitti. Başkanlık Ofisi Basın Sekreteri Kim Eun-hye, Yoon’un, İrpin ve Buça kentlerini ziyaret ettiğini, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştüğünü bildirdi.

Görüşmede, Güney Kore’nin Ukrayna’ya ek yardım sağlayabileceği alanların ele alındığı kaydedildi. (AJANSLAR)

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